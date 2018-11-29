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29.11.2018 21:12
Рубрика: Спорт

Падали, знаем

Сборная России снова опустилась в рейтинге ФИФА
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Сборная России по футболу опустилась на семь позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новую версию которого опубликовали на официальном сайте организации.

Падение с 41-го на 48-е место - результат двух поражений, которые команда Станислава Черчесова потерпела в ноябре. Товарищескую игру со сборной Германии российская сборная проиграла со счетом 0:3, а в матче Лиги наций уступила шведам 0:2.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Первую строчку в рейтинге сохранила сборная Бельгии. На втором месте осталась команда Франции, причем от лидеров чемпионов мира отделяет всего один балл (1726 очков против1727). Национальная команда Бразилии по-прежнему замыкает тройку сильнейших. В первой десятке вообще произошло только одно изменение: Португалия поднялась на шестое место, подвинув Уругвай.

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