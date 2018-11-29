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29.11.2018 20:24
Рубрика: Происшествия

Побег с летальным исходом

Следственный комитет завершил дело о нападении "банды ГТА" на конвой
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
В четверг стало известно, что Следственный комитет РФ поставил точку в громком уголовном деле - о попытке побега из Московского облсуда участников так называемой "банды ГТА", которая убивала и грабила водителей.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, по версии следствия, подсудимые Холик Субханов, Фазлитдин Хасанов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Хазратхон Додохонов договорились о побеге заранее и 1 августа прошлого года в лифте Мособлсуда напали на конвоиров. Похитили их оружие и, пытаясь вырваться из здания, открыли огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии, которые совершенно случайно оказались в здании по другому уголовному делу.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Во время перестрелки четверо из пятерых нападавших получили смертельные ранения. Раненого Додохонова отвезли в больницу. Тяжелое ранение получил сотрудник Росгвардии, здоровью двоих сотрудников полиции был причинен вред средней тяжести.

Следствие установило, что первым на сотрудников Росгвардии напал именно выживший Додохонов. Сейчас он уже осужден за другие преступления, совершенные в составе банды. Теперь ему добавят статьи - побег из-под стражи, хищение оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Сейчас уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ. Если там утвердят обвинение, дело о неудавшемся побеге уйдет в областной суд.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Дело банды GTA
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