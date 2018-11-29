Skoda Scala: интерьер хэтчбека полностью рассекречен

Компания Skoda обнародовала первые официальнее снимки интерьера хэтчбека Scala, который дебютирует 6 декабря на специальном мероприятии в Тель-Авиве. Автомобиль, который придет на смену Rapid Spaceback, получил "взрослый" интерьер, где выделяется центральный мультимедийный экран на 9,2 дюйма и цифровая комбинация приборов с диагональю 10,25 дюйма.

Что касается дизайна интерьера, очевидно, что со Scala чехи планируют понизить градус консервативности и добавить салону чувственности. На это указывают скругленные кромки центрального "парящего" дисплея, а также ассиметричные вставки контрастного цвета на передней панели.

В то же время интерьер сохранил минималистичный вид. Блоки климат-контроля и клавиши на трансмиссионном тоннеле выглядят классическими, а рулевое колесо со скошенным нижним сектором добавляет Scala спортивности. Не обошлось, разумеется, и без эргономичных решений из обоймы Simply Clever. К примеру, в слот справа от механического "ручника" удобно помещать смартфон, а в подстаканнике перед центральным подлокотником угнездился компактный контейнер для мусора.

Напомним, что ранее Skoda раскрыла некоторые технические характеристики своей новинки. Так, Scala получит габариты 4362х1793х1471 мм и колесную базу 2649 мм, то есть вплотную приблизится к гольф-классу. Объем багажника варьируется от 461 до 1410 литров.

Уже известно, что автомобиль не будет продаваться в России. В нашей стране в этом сегменте чехи делают ставку на лифтбек Rapid.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Фото: Пресс-служба Skoda.