Трамп зажег огни на главной рождественской елке США

Президент США Дональд Трамп зажег огни на установленной перед Белым домом рождественской елке. В торжественной церемонии также приняли участие первая леди Меланья и дети американского лидера.

Ведущим на праздник позвали актера Антонио Сабато. Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Армии США. Перед собравшимися выступила и певица Гэбби Барретт.

Трамп не стал произносить длинных речей. Он пожелал всем счастливого Рождества и Нового года, сообщает ТАСС. Огни на главной рождественской елке США впервые зажгли в 1923 году. С тех пор традиция ни разу не нарушалась.