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Рубрика: В мире

Трамп зажег огни на главной рождественской елке США

Фото: REUTERS/JIM YOUNG Фото: REUTERS/JIM YOUNG
Фото: REUTERS/JIM YOUNG

Президент США Дональд Трамп зажег огни на установленной перед Белым домом рождественской елке. В торжественной церемонии также приняли участие первая леди Меланья и дети американского лидера.

Фото: Depositphotos.com
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Ведущим на праздник позвали актера Антонио Сабато. Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Армии США. Перед собравшимися выступила и певица Гэбби Барретт.

Трамп не стал произносить длинных речей. Он пожелал всем счастливого Рождества и Нового года, сообщает ТАСС. Огни на главной рождественской елке США впервые зажгли в 1923 году. С тех пор традиция ни разу не нарушалась.

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