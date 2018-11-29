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Рубрика: Спорт

Три клуба КХЛ сыграют в Великобритании в 2019 году

Текст: Илья Соболев (Цюрих)

Три клуба Континентальной хоккейной лиги проведут матчи в Великобритании в 2019 году. Об этом заявил генеральный секретарь федерации хоккея Великобритании Энди Френч.

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"KHL World Games показали хоккей высокого уровня, здесь не так много борьбы, но скорость игры совершенная иная, чем в европейских чемпионатах. Как вы знаете, наша сборная впервые за 25 лет пробилась в элитную группу чемпионатов мира и у нас есть проблемы с поиском соперников. Сильнейшие сборные играют между собой, и для нас это было сложной задачей. У нас есть договоренность о том, что в апреле 2019 года к нам в гости приедут три команды из КХЛ, одна из игр точно будет проходить в Шеффилде. О клубе КХЛ в Великобритании ходит много разговоров. У нас в стране живет и работает много россиян. Качество нашей лиги растет, а появление клуба КХЛ никак не повлияет для развития хоккея, а только поможет", - сказал Френч во время серии KHL World Games, проходившей в Цюрихе.

Напомним, в первом вынесенном матче рижское "Динамо" уступило питерскому СКА - 1:3, а во втором московскому ЦСКА - 0:5.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2018/2019
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