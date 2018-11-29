У экранизации игры Call of Duty появится сиквел

В Activision Blizzards Studios начали думать над сиквелом экранизации игры Call of Duty. Новостью делится Variety.
Студия привлекла сценариста "Черной пантеры" Джо Роберта Коула к написанию сценария сиквела. И это вопреки тому неловкому факту, что мы почти ничего не знаем о первой части экранизации военного шутера.
Известно только, что ее режиссером назначен Стефано Соллима ("Убийца 2. Против всех"), а продюсерами выступят Стейси Шер ("Омерзительная восьмерка"), "Джанго освобожденный") и гендиректор Activision Blizzards Бобби Котик.
Прошлым летом Соллима немного рассказал об экранизации. "Я думаю, что получится история о солдате. Фильмов военных много, а солдатских - нет", - передает его слова /Film.
У кинолент по игре Call of Duty пока нет ни актерского состава, ни прокатчиков.
Студия хочет получить сценарий сиквела сразу же после старта съемок первой части, которые, предположительно, начнутся в следующем году.
Кроме того, планируется создать из антологии Call of Duty собственную киновселеннную, как это сделали Marvel. В планах у глав студии и фильмы, и телешоу.
Activision Blizzards Studios появилась в 2015 году и принадлежит компании по разработке видеоигр Activision Blizzard.