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У экранизации игры Call of Duty появится сиквел

Новости
    29.11.2018, 13:39
Текст:   Борис Шигин
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Activision Blizzards Studios начали думать над сиквелом экранизации игры Call of Duty. Новостью делится Variety.

Студия привлекла сценариста "Черной пантеры" Джо Роберта Коула к написанию сценария сиквела. И это вопреки тому неловкому факту, что мы почти ничего не знаем о первой части экранизации военного шутера.

Фото: twitter.com/ el_abelalves
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Известно только, что ее режиссером назначен Стефано Соллима ("Убийца 2. Против всех"), а продюсерами выступят Стейси Шер ("Омерзительная восьмерка"), "Джанго освобожденный") и гендиректор Activision Blizzards Бобби Котик.

Прошлым летом Соллима немного рассказал об экранизации. "Я думаю, что получится история о солдате. Фильмов военных много, а солдатских - нет", - передает его слова /Film.

У кинолент по игре Call of Duty пока нет ни актерского состава, ни прокатчиков.

Студия хочет получить сценарий сиквела сразу же после старта съемок первой части, которые, предположительно, начнутся в следующем году.

Кроме того, планируется создать из антологии Call of Duty собственную киновселеннную, как это сделали Marvel. В планах у глав студии и фильмы, и телешоу.

Activision Blizzards Studios появилась в 2015 году и принадлежит компании по разработке видеоигр Activision Blizzard.

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