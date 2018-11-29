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29.11.2018 19:35
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом

Текст: Александр Ленин

Украинские власти запретили пересекать границу с Крымом по иностранным паспортам. Киев пошел на данный шаг в связи с введением военного положения в стране.

Украинская погранслужба вводит усиленный режим охраны границы, передает местное телевидение. Власти уверяют, что обозначенные меры никак не отразятся на украинцах.

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Вместе с тем определена и так называемая "группа риска", которая, вероятно, будет досматриваться на границе в особом порядке. Речь идет о гражданах РФ.

Накануне в десяти регионах Украины с 26 ноября было введено военное положение, рассчитанное на 30 суток. Документ предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав граждан стран.

Примечательно, что 28 ноября на территорию Украины не смогли въехать около 150 иностранцев, среди которых 80 - россияне, передает издание "Корреспондент". Как отмечают журналисты, некоторые из желающих попасть в страну не смогли подтвердить цель поездки, у других были недействительны документы. Кроме того, не пустили на Украину и тех, кто, с точки зрения Киева, "незаконно посещал Крым".

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