На Украине вступил в силу закон о военном положении

Новости

Рисунки со школьной выставки "Толерантный мир" отдали на экспертизу 10:57
В Подмосковье полицейский попытался убить прокурора 10:57
Под Владимиром возбудили дело о взрыве в жилом доме 10:56
Ученые впервые нашли пчелу, родившуюся от двух отцов без матери 10:56
Тайвань решил отказаться от американских истребителей F-35В 10:55
Найдена удивительная карта Речи Посполитой XVII века 10:52
Вышел трейлер нового хоррора про злых монахинь "Святая Агата" 10:50
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО 10:45
СК начал проверку после гибели рабочего на якутской шахте 10:42
Японский фигурист Ханю не выступит в финале Гран-при 10:36
Три члена комиссии по делам военнопленных от РФ не получили визы в США 10:28
Собянин подвел итоги масштабной трансформации столицы 10:25
В Бердске школьницу с голубыми волосами не пустили на урок 10:22
АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК 10:16
Два человека пострадали при взрыве газа под Курском 10:07
В Крыму опровергли блокирование портов Украины на Азовском море 10:03
В Москве произошел пожар на территории храма 09:57
В Перми пристав внедрился в секту для поимки должницы 09:54
Пожар вспыхнул в здании министерства финансов Украины 09:53
Виолончель Ростроповича продали в Лондоне за 2,5 млн долларов 09:45
В Якутии подняли на поверхность тело погибшего при обвале шахтера 09:44
Абэ намерен согласовать с РФ новый формат обсуждения мирного договора 09:44
Россельхознадзор заподозрил Сербию в реэкспорте товаров из Украины 09:43
Беларусь улучшила штурмовик Су-25 09:41
РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой 09:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 10:34
Рубрика: В мире

На Украине вступил в силу закон о военном положении

Текст: Александр Ленин
На Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти регионах страны. Документ был опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".
Фото: Михаил Палинчак/РИА Новости Фото: Михаил Палинчак/РИА Новости
Фото: Михаил Палинчак/РИА Новости

В газете опубликован указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года.

Таким образом, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Документ предусматривает возможность военного ограничения конституционных прав граждан стран.

Фото: vesti.ru
Как жители Украины отреагировали на введение военного положения

Верховная рада 26 ноября утвердила указ президента страны о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За данное решение проголосовали 276 народных депутатов.

Подобное стало возможным после инцидента в Керченском проливе. Так, в минувшее воскресенье бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. Местное управление ФСБ и пограничники об их передвижениях предупреждены не были, требования российской стороны остановиться украинские моряки проигнорировали.

В результате украинские плавсредства были задержаны и отбуксированы в керченский порт в Крыму. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении российской государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся в Керченском проливе провокацией, которая связана с низким рейтингом действующего главы украинского государства Петра Порошенко. В МИД РФ пояснили, что Киев за счет введения военного положения намеревается мобилизовать антироссийские настроения Запада и ужесточить санкции в отношении Москвы.

В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Шведские СМИ заметили успехи России в сельском хозяйстве