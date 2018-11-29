На Украине вступил в силу закон о военном положении

На Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти регионах страны. Документ был опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".

В газете опубликован указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года.

Таким образом, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Документ предусматривает возможность военного ограничения конституционных прав граждан стран.

Верховная рада 26 ноября утвердила указ президента страны о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За данное решение проголосовали 276 народных депутатов.

Подобное стало возможным после инцидента в Керченском проливе. Так, в минувшее воскресенье бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. Местное управление ФСБ и пограничники об их передвижениях предупреждены не были, требования российской стороны остановиться украинские моряки проигнорировали.

В результате украинские плавсредства были задержаны и отбуксированы в керченский порт в Крыму. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении российской государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся в Керченском проливе провокацией, которая связана с низким рейтингом действующего главы украинского государства Петра Порошенко. В МИД РФ пояснили, что Киев за счет введения военного положения намеревается мобилизовать антироссийские настроения Запада и ужесточить санкции в отношении Москвы.