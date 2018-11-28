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28.11.2018 19:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму суд арестовал всех 24 членов экипажей ВМС Украины

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя в среду вечером окончил рассмотрение ходатайств регионального управления ФСБ об аресте сотрудников СБУ и военных моряков кораблей ВМСУ, нарушивших госграницу РФ в минувшее воскресенье. До 25 января арестованы командиры всех трех кораблей, а также сопровождавшие военнослужащих сотрудники СБУ.

Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Республике Крым
В Крыму морякам ВМС Украины предъявлено обвинение

Сегодня суд определил меру пресечения девяти членам экипажей, в том числе командирам бронекатеров "Никополь" старшему лейтенанту Богдану Небылице и командиру буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку. Арестован и капитан второго ранга, командир дивизиона ВМСУ Денис Гриценко, который после событий Крымской весны перегонял из Севастополя в Одессу украинский ракетный катер "Прилуки". Отец и мать Гриценко до сих пор живут в Симферополе.

Накануне арестован и капитан катера "Бердянск" Роман Мокряк - изобретатель так называемой тактики "волчьей стаи", а именно массовых атак кораблей российского флота малыми катерами ВМСУ.

Суд рассматривал дела моряков, как и накануне, в трех залах параллельно. После суда военнослужащих отвезли в симферопольский следственный изолятор, где они и будут содержаться во время следствия.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яни Капу" незаконно пересекли госграницу РФ и опасно маневрировали в территориальных водах России, игнорируя все предупреждения российских пограничников. Заявки на мирный проход кораблей командиры не подавали, хотя точно знали о порядке судоходства в мелководном Керченском проливе. Украинские корабли вместе с экипажами задержаны и отбуксованы в российский порт.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
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