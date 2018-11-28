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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму суд арестовал командиров задержанных бронекатеров ВМСУ

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Симферополе Киевский районный суд арестовал до 25 января обоих командиров бронекатеров военно-морских сил Украины, участвовавших в провокации в Керченском проливе. Такая мера пресечения избрана в отношении капитана второго ранга, командира дивизиона ВМСУ Дениса Гриценко, командовавшего катером "Бердянск", и командира катера "Никополь" Богдана Небылицы.

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На суде Гриценко сообщил, что в Симферополе ему принадлежит часть квартиры, где живут его родители. А он сам ранее жил в Крыму. Однако суд отклонил ходатайство защиты об избрании для Гриценко меры пресечения в виде домашнего ареста. Обвинение ему предъявлено по части 3 статьи 322 УК РФ - незаконное пересечение госгоаницы РФ в составе организованной группы.

Сегодня в Крыму до конца дня будут взяты под стражу девять из 24 украинских военнослужащих, задержанных во время незаконного пересечения государственной границы РФ в Керченском проливе. Еще 15 украинских моряков были арестованы судом накануне. 12 из них арестовал Киевский районный суд Симферополя, решение в отношении троих раненых моряков принял Керченский городской суд.

Напомним, 25 ноября три судна украинских ВМСУ, два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу", грубо нарушили государственную границу РФ. В результате инцидента все три корабля были задержаны и отбуксированы в керченский порт.

Происшествия Правосудие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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