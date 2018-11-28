В Крыму морякам ВМС Украины предъявлено обвинение

Арестованным накануне 15 морякам Военно-морских сил Украины предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ "Незаконное пересечение границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Крым.

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 12 членов экипажа малых бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яни Капу" ВМС Украины. Еще троих моряков, раненых при задержании в акватории Черного моря, взял под стражу Керченский городской суд. Все военнослужащие, кроме одного, заявили, что не признают свою вину и всего лишь выполняли приказы своего командования.

- На вопрос, применялись ли к ним физические методы воздействия и пытки, все украинские военнослужащие, беседовавшие со мной, ответили отрицательно, - заявила Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина. - При этом каждый из них утверждает, что не знал о нарушении его судном государственной границы России.

Также арестованные моряки не имеют никаких претензий к качеству питания, медицинскому обслуживанию и бытовым условиям. Все они на время следствия будут содержаться в СИЗО Симферополя.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни Капу" ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ в Черном море. От Украины не поступало никаких заявок на прохождение Керченского пролива, при этом на одном из катеров были найдены документы о порядке прохождения по фарватеру под Крымским мостом.