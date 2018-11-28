Новости

Что будет, если вместо колеса на машину поставить сварные цепи 13:00
Песков прокомментировал слова Михалкова о Путине 12:58
В Крыму от курортного сбора отказались уже три муниципалитета 12:58
В Пермском крае два врача пойдут под суд за смерть годовалого ребенка 12:57
В Калуге завели дело о поножовщине с двумя погибшими 12:57
МЧС России подтвердило задержание главного саратовского спасателя 12:52
На Урале не признали аварийным дом, который хотят снести ради филармонии 12:39
В Ненецком АО разработали закон против алкоголизма 12:39
Прокуратура нашла нарушения в детской больнице Мурманска 12:28
В Москве десять ТЦ эвакуированы из-за угрозы взрывов 12:25
ФРГ и Франция высказались против ужесточения санкций в отношении России 12:25
Китай скопировал американский "летающий радар" 12:16
Начальник областного управления МЧС задержан в Саратове 12:12
На Урале школьницу будут судить за хулиганство у Вечного огня 12:10
Никита Михалков назвал лучший российский телесериал 12:08
Обвиняемому в теракте петербуржцу ужесточили обвинение 12:07
Официально представлен новый Porsche 911 12:03
Нерезиденты купили 75 процентов выпуска еврооблигаций России 11:59
В Крыму морякам ВМС Украины предъявлено обвинение 11:57
В Грозном пройдет крупнейший форум СМИ Северного Кавказа 11:57
В Краснодаре балкон многоэтажки рухнул на детскую площадку 11:56
Более трети россиян считают, что скоро жизнь изменится к лучшему 11:55
Sony снимет фильм про Женщину-паука 11:54
На расстрелявшего таксу красноярца завели дело 11:47
Американские кинокритики назвали десять лучших фильмов года 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 11:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму морякам ВМС Украины предъявлено обвинение

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Арестованным накануне 15 морякам Военно-морских сил Украины предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ "Незаконное пересечение границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Крым.

Фото: Илья Изотов/РГ
Суд в Крыму арестовал 15 из 24 украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 12 членов экипажа малых бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яни Капу" ВМС Украины. Еще троих моряков, раненых при задержании в акватории Черного моря, взял под стражу Керченский городской суд. Все военнослужащие, кроме одного, заявили, что не признают свою вину и всего лишь выполняли приказы своего командования.

- На вопрос, применялись ли к ним физические методы воздействия и пытки, все украинские военнослужащие, беседовавшие со мной, ответили отрицательно, - заявила Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина. - При этом каждый из них утверждает, что не знал о нарушении его судном государственной границы России.

Также арестованные моряки не имеют никаких претензий к качеству питания, медицинскому обслуживанию и бытовым условиям. Все они на время следствия будут содержаться в СИЗО Симферополя.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни Капу" ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ в Черном море. От Украины не поступало никаких заявок на прохождение Керченского пролива, при этом на одном из катеров были найдены документы о порядке прохождения по фарватеру под Крымским мостом.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФРГ и Франция высказались против ужесточения санкций в отношении России
Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком
В Финляндии подтвердили отсутствие территориальных претензий к России
Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков
В Грузии началось голосование во втором туре президентских выборов