В Кремле следили за информацией по выборам в Грузии

В Москве ждут первые заявления нового президента Грузии. Два народа очень близки, но связь между государствами оставляет желать лучшего, констатировали в Кремле.

"Безусловно, мы следили за информационными сообщениями, которые поступали из Грузии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы принимаем к сведению информацию и факт победы кандидата", - добавил представитель Кремля.

На вопрос, вызывает ли победа Саломе Зурабишвили оптимизм для двусторонних отношений, Песков заметил: "Мы предпочитаем дождаться первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений между Россией и Грузией".

"Безусловно, два народа остаются очень близкими друг другу", - сказал пресс-секретарь российского лидера. "Межгосударственные связи оставляют желать лучшего после известных событий", - добавил он.