В Минске работают над повышением рейтинговых оценок экономики

"Интересным направлением на карте международного финансового бизнеса", по оценке белорусского премьера Сергея Румаса, остается в современных условиях РБ для многих иностранных кредиторов и инвесторов.

Выступая 29 ноября на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь", глава кабинета, которого цитирует БЕЛТА, особо отметил, что правительство постоянно работает над повышением рейтинговых оценок белорусской экономики, "переходом в более высокую группу по страновой классификации Организации экономического сотрудничества и развития".

В этом году, уточнил он, Беларусь добилась перехода из седьмой в шестую группу и не собирается останавливаться на достигнутом. К стране постоянно приковано внимание многих глобальных игроков финансовой индустрии, "и с каждым проектом их круг только расширяется", - отметил Румас.

В международном деловом форуме, по информации агентства, участвуют представители многих иностранных банков и финансовых компаний, с которыми у белорусской стороны сложились длительные плодотворные и взаимовыгодные отношения. "Сегодняшнее мероприятие, проходящее под эгидой Банка развития, станет площадкой для обсуждения уже достигнутых результатов и планов на будущее, поиска новых решений и точек соприкосновения взаимных интересов", - уверен премьер. Он полагает, что подобные масштабные мероприятия должны проводиться по всей стране систематически. "Новые точки роста и развития мы можем найти только совместными усилиями", - пояснил свою позицию премьер-министр.

По его словам, Минск постоянно открыт к конструктивному сотрудничеству в любой сфере, в том числе и в финансовой. "В стране исторически сложилось, что финансовый и банковский сектор всегда находятся на передовой инновационных изменений в экономике, национальная финансовая система является одним из драйвером роста и развития экономики", - добавил глава кабинета.

Поэтому любые проекты с привлечением иностранных заемных ресурсов, по его словам, оцениваются с позиции решения ключевых задач для экономики страны: создания инновационных производств, роста экспорта, усиления роли малого и среднего бизнеса.

Обращаясь к зарубежным участникам форума, Рамус отметил, что в Беларуси высоко ценят деловые отношения с постоянными партнерами, которые "несмотря на любые негативные изменения, которые претерпевал в последнее десятилетие мировой финансовый ландшафт, сохраняли интерес к работе с белорусскими компаниями, демонстрировали готовность к поиску компромисса и взаимовыгодного решения".

Одновременно официальный Минск демонстрирует готовность к установлению деловых связей с новыми партнерами. Белорусская сторона неизменно "будет выстраивать деловые отношения на принципах открытости и прозрачности, паритета взаимных интересов и с учетом обоюдной выгоды", - резюмировал премьер-министр.