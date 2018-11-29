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29.11.2018 09:45
Рубрика: Культура

Виолончель Ростроповича продали в Лондоне за 2,5 млн долларов

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Виолончель, которая принадлежала музыканту Мстиславу Ростроповичу, продали на аукционе за 1,93 млн фунтов стерлингов (около 2,5 млн долларов).

Этот инструмент создал итальянский мастер Джованни Гваданини в конце 18 века.

Фото: Из личного архива.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby's, виолончель стала самым дорогим лотом на торгах предметами из коллекции Ростроповича и Галины Вишневской.

Создатель виолончели Гваданини был учеником Антонио Страдивари. Мстислав Ростропович приобрел инструмент в 2000 году. Он рассказывал о том, в 18 лет победил на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в Москве. Тогда, как ему казалось, он играл на виолончели из мастерской Гваданини. Однако позднее было установлено, что к этому мастеру инструмент не имеет никакого отношения. И тогда Ростропович пообещал себе, что когда-нибудь он приобретет настоящую виолончель Гваданини.

Отметим также, что на аукционе была продана и еще одна виолончель Ростроповича, но за более скромную сумму - инструмент, созданный Санто Серафином, ушел с молотка за 610 тыс. фунтов стерлингов (782 тыс. долларов).

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