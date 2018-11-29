В среду гостем "РГ" был председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он ответил на вопросы журналистов о работе палаты парламента, о резонансных законодательных инициативах, о том, что предстоит еще сделать депутатам до конца сессии. Но началась беседа с актуальных вопросов - в частности, о событиях 25 ноября в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили суверенную границу России.

Вячеслав Викторович, как бы вы оценили инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе? И какие могут быть последствия этой ситуации?

Вячеслав Володин: Начнем с того, что в Керченском проливе была осуществлена попытка провокации. Она была остановлена благодаря нашим, российским пограничникам. Рискуя своей жизнью, они задержали украинские корабли, пытавшиеся войти в территориальные воды России в нарушение законодательства.

Напомню, что на украинских кораблях были расчехлены пушки и пулеметы, и только филигранная работа пограничников не позволила состояться конфликту, который мог бы привести к жертвам.

Инициатором этой провокации, на наш взгляд, является президент Украины Петр Порошенко. На Украине 31 марта назначены президентские выборы, на которых он легитимно выиграть не сможет. И для того, чтобы решить свою личную задачу - поднять рейтинг, Порошенко втянул почти всю Европу в состояние напряженности. За провокацией, напомню, последовало введение военного положения в десяти областях Украины. Если вы посмотрите на эти области на карте, то увидите, что они, во-первых, практически на 100 процентов русскоязычные, а во-вторых, именно в этих областях у Порошенко меньше всего поддержки, больше всего критики в его адрес.

Таким образом, он хочет войти в избирательную кампанию с "зачищенной" оппозицией - для того, чтобы иметь хоть какую-то возможность для победы на выборах.

Накануне вы сделали заявление о том, что поднимите эту тему на международных площадках. К кому Госдума собирается обратиться и с каким посылом?

Вячеслав Володин: Конечно, мы будем говорить об этом и в Государственной Думе, и на межпарламентских площадках. Исходя из мандата межпарламентской организации, которая должна рассматривать эти вопросы, в первую очередь, мы намерены обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Также будет правильно, если мы свою позицию доведем до национальных парламентов европейских государств. Это можно будет сделать в ходе личных контактов: многие наши коллеги приедут в Москву до конца года.

Петр Порошенко втянул почти всю Европу в состояние напряженности. За провокацией последовало введение военного положения в десяти областях Украины

Парламентарии Европы должны получить объективную информацию. Зачастую наши коллеги-депутаты являются заложниками тех провокаций, которые уже не раз были реализованы в отношении России. Мы с вами прекрасно понимаем, что действия Порошенко санкционированы США, которые хотят сохранить его как лояльного для них президента.

Украина - по географическому положению европейское государство, но придерживается норм поведения первобытных времен.

Госдума планирует принять заявление по поводу ситуации в Керченском проливе на своем заседании?

Вячеслав Володин: Не исключаю. В понедельник, 3 декабря, мы будем обсуждать этот вопрос на Совете Госдумы, после чего, возможно, выйдем на решение, которое позволит нам донести правдивую информацию до наших партнеров из парламентов других стран.

Законопроект об изменениях параметров пенсионной системы прошел широкое обсуждение в рамках парламентских слушаний. Госдума приняла и немало сопутствующих законопроектов на пенсионную тему. Как вы будете контролировать реализацию принятых норм?

Вячеслав Володин: Все изменения в законодательство в рамках совершенствования пенсионной системы предполагают поэтапную реализацию. Большинство законов начнет работать со следующего года. Мы хотим проверить именно с позиции правоприменительной практики, как заработают новые законы.

В этой связи мы специально скорректировали "правительственные часы" в Госдуме по данной тематике. В частности, в начале года на пленарном заседании выступит в рамках "правительственного часа" вице-премьер Татьяна Голикова, которая ведет ключевые национальные проекты. Отдельный "правительственный час" в начале года состоится с участием министра труда и социальной защиты Максимом Топилиным. Он очень важный для нас собеседник: именно его министерство отвечает за политику в сфере социальной защиты, за реализацию пенсионного законодательства.

Чтобы разговаривать с правительством на профессиональном языке, мы договорились в ходе подготовки к таким "правительственным часам" обязательно запрашивать информацию из регионов.

Госдума собирается выяснить и другой вопрос - как заработал закон о защите лиц предпенсионного возраста, какие проблемы есть в правоприменительной практике. Хочу подчеркнуть: мы из этой повестки уходить не будем, потому что защита прав наших граждан - это вопрос реализации ключевого положения Конституции.

Недавно президент внес законопроект о дополнительных мерах защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Когда и как Госдума планирует его рассматривать и насколько важна, по мнению законодателей, данная инициатива для общества?

Вячеслав Володин: Законопроект действительно крайне важен. Расширяется перечень преступлений, по которым прекращаются уголовные дела в случае, если ущерб был возмещен.

Нормы этого закона решают также серьезный вопрос, когда из-за изъятия электронных носителей приостанавливается деятельность компаний. Сегодня правоприменительная практика показывает, что правоохранительные органы могут изъять их у предпринимателей - данный вопрос никак не регламентирован. В результате работа компании останавливается - нередко на годы.

В законопроекте, внесенном президентом, эти вопросы четко регламентированы. Нормы законопроекта предполагают обязательное наличие судебного решения на выемку и копирование электронных носителей.

Госдума собирается выяснить, как заработал закон о защите лиц предпенсионного возраста

С одним исключением. В том случае, если сами данные являются предметом расследования. Однако это, как правило, не имеет отношения к хозяйственной деятельности. Поясню, речь идет, например, о хакерских программах.

Законопроект, направленный на создание дополнительных гарантий защиты бизнеса, ждут и граждане, и предпринимательское сообщество. Сейчас инициатива находится в профильном комитете. 3 декабря он будет рассмотрен на Совете Госдумы. Мы планируем выйти на принятие как можно быстрее - надеюсь, до конца декабря.

Полную версию беседы с Вячеславом Володиным читайте на страницах "Российской газеты" в ближайшее время.