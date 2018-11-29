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29.11.2018 20:42

Ключи пора сдавать

Блокировка Telegram законна
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
В четверг вступило в законную силу судебное решение о блокировке Роскомнадзором на территории России VPN-сервиса зарегистрированной в Шотландии компании Private Networks, дающей возможность пользоваться мессенджером Telegram.

Это случилось после того, как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу шотландской компании и оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о блокировке.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
Глава ФСБ прокомментировал ситуацию вокруг Telegram

В своей жалобе компания настойчиво требовала обязать Роскомнадзор исключить домены и адреса из реестра и, таким образом, снять блокировку. Якобы такая позиция ограничивает конституционное право на распространение информации, право на предпринимательскую деятельность. По мнению заявителя, блокировка также причинила экономический ущерб.

Представитель Роскомнадзора заявил в суде, что блокировка спорных доменов и адресов осуществлена по решению Таганского суда. И напомнил, что в постановлении суда на ведомство возложена обязанность по прекращению создания технических условий для функционирования систем мессенджера Telegram.

Представитель ответчика напомнил, что "сервис заявителя позволяет обходить меры, принятые для ограничения доступа", "ресурсы позволяют получить доступ к распространяемым в Telegram экстремистским материалам". Напомним, мессенджер Telegram до сих пор не выполнил решение суда, отказываясь передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, убеждая, что якобы это невозможно технически.

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