Задержанному в Таиланде россиянину зачитали запрос США на экстрадицию

Задержанному в Таиланде гражданину РФ Антону Богданову зачитали запрос США на экстрадицию. Суть выдвинутых в отношении россиянина обвинений остается неизвестной. Представители Вашингтона отказываются комментировать данный случай до передачи Богданова американской стороне.

По информации посольства России в Таиланде, сегодня должно состояться судебное заседание, на котором россиянина спросят, согласен ли он на экстрадицию, а также будет избрана мера пресечения, передает ТАСС.

Сотрудники консульского отдела российской дипмиссии находятся на постоянной связи с родственниками задержанного.

Напомним, что Антон Богданов был арестован 28 ноября в международном аэропорту острова Пхукет в присутствии сотрудника ФБР. Мужчина прилетел в Таиланд вместе с женой на отдых.