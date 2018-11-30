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Рубрика: Легковые авто

ЦБ РФ создал льготные условия для пенсионеров по ОСАГО

Текст: Ирина Жандарова
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Банк России поменял планы по изменению коэффициента возраста и стажа, от которого зависит стоимость полиса ОСАГО. Таким образом ЦБ РФ создал для пенсионеров льготные условия.

Фото: Depositphotos.com
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Самый высокий коэффициент установлен для молодых и неопытных водителей. Он будет равен 1,87. Наименьший показатель установлен для автомобилистов старше 59 лет со стажем более 3 лет. Он практически в два раза ниже максимального - 0,93.

Раньше самая старшая возрастная категория начиналась с 49 лет.

Утвержденное указание о тарифах делит водителей на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вместо нынешних четырех.

#ОСАГО #пенсионеры