ЦБ РФ создал льготные условия для пенсионеров по ОСАГО

Банк России поменял планы по изменению коэффициента возраста и стажа, от которого зависит стоимость полиса ОСАГО. Таким образом ЦБ РФ создал для пенсионеров льготные условия.

Самый высокий коэффициент установлен для молодых и неопытных водителей. Он будет равен 1,87. Наименьший показатель установлен для автомобилистов старше 59 лет со стажем более 3 лет. Он практически в два раза ниже максимального - 0,93.

Раньше самая старшая возрастная категория начиналась с 49 лет.

Утвержденное указание о тарифах делит водителей на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вместо нынешних четырех.