Главные новинки автосалона в Лос-Анджелесе

На международном автосалоне в Лос-Анджелесе случилось сразу несколько премьер, актуальных для российского рынка. "РГ" рассказывает об этих новинках.

Mazda 3

Японская гольф-модель дебютировала в Лос-Анджелесе с кузовами пятидверный хэтчбек и седан, предложив новое прочтение фирменного дизайна Kodo. Кузовные обводы стали более плавными, задние стойки - мощнее, в целом автомобили напоминают концепт-кар Kai, показанный в прошлом году на автосалоне в Токио.

В сравнении с предшественником Mazda 3 новой генерации получила более плавные кузовные обводы, удлиненный капот, зауженную фронтальную оптику, такие же узкие светодиодные задние фонари и удлиненный задний спойлер. Главные технические новшества - это опциональная система полного привода, которая раньше предлагалась только для рынка Японии, а также 2-литровый бензиновый мотор нового семейства Skyactiv-X.

Сохранится и прежняя линейка двигателей Skyactiv-G (бензиновые агрегаты объемом 1,5, 2 и 2,5 литра), а также 1,8-литровый дизель Skyactiv-D. Трансмиссии: 6-ступенчатая "механика" и 6-диапазонный "автомат".

Продажи в США намечены на самое начало 2019 года. К российским дилерам "трешка" поступит в 2019 году. Это информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе российского офиса японской компании.

Kia Soul

Российские поклонники корейской марки ждали премьеры кроссовера с нетерпением, предполагая, что модель переберется на новую платформу и, как следствие, получит полный привод. Soul действительно переехал на новую "тележку", однако это архитектура семейства Ceed, не предполагающая полноприводной компоновки.

Зато теперь "кореец" предлагается сразу в трех исполнениях - электрическом EV, внедорожном X-Line спортивном GT-Line. Все три варианта выглядят ярко и современно. Эффект новизны задают огромная трапеция решетки радиатора в стиле дорестайлинговых Mitsubishi ASX и светотехника - зауженная спереди и завернутая в дуги сзади.

Кроссовер при этом стал на 56 мм длиннее предшественника, колесная база увеличилась на 30 мм, а ширина и высота остались прежними. В салоне стало просторнее, доступен 8-дюймовый проекционный дисплей и новая мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном. Объем багажника увеличился на 141 литр - до 651 литра. В моторной гамме - бензиновые "четверки". На американском рынке, где дебютировала модель, ее предложат с бензиновым 2-литровым "атмосферником", выдающим 147 л.с., и 1,6-литровым 201-сильным бензиновым турбомотором.

Трансмиссия для младшего мотора - 6-ступенчатая "механика" и новый вариатор, для старшего - 7-ступенчатый преселективный робот. Kia Soul EV оснащен 201-сильным электродвигателем и имеет запас хода 384 км. Автомобиль обзавелся также адаптивной оптикой, помощником при выезде с парковки задним ходом и передовым комплексом систем безопасности DriveWise. Продажи новой модели начнутся в первом полугодии 2019 года. Уже известно, что автомобиль появится и в России.

Hyundai Palisade

Флагманский кроссовер Hyundai Palisade сохранил сходство с концепт-каром Hyundai Grandmaster, получил зауженные фары, крупные секции "противотуманок" и огромную шестиугольную решетку радиатора. Габариты новинки составляют 4981х1976х1750 мм при колесной базе 2900 мм. Преемник семиместного Grand Santa Fe получил гораздо более просторный салон, который может быть как семиместным, так и восьмиместным, причем все три ряда сидений снабжены электроприводами.

С переходом на новую платформу флагманский SUV получил бензиновый мотор V6 объемом 3,8 литра мощностью 295 л.с., подключаемый полный привод HTRAC и 8-диапазонный "автомат", передачи которого переключаются кнопками на центральной консоли. Дисплей здесь имеет внушительную диагональ 10,25 дюйма, цифровая "приборка" - на 12,3-дюйма, на лобовое стекло выводятся данные проекционного дисплея.

При включении "поворотника" на "приборку" транслируется изображение с боковых камер. Интерьер оформлен по канонам премиум-класса: перфорированная кожа, мягкий пластик, вставки под карбон. Доступно сразу семь USB-слотов. Продажи Hyundai Palisade в США и на родине бренда начнутся летом 2019 года. Hyundai Palisade точно появится у нас - представители российского офиса уже подтвердили эту информацию. Вероятнее всего, это произойдет к концу 2019 года или в начале 2020 года.

BMW X7

Флагманский кроссовер BMW X7 бравирует гиперболизированными элементами традиционного баварского дизайна - громадными ноздрями радиаторной решетки, дисками до 22-дюймов, мощными подножками и зауженными светодиодными фарами. В сравнении с моделью X5 новинка на 229 мм длиннее, на 4 мм уже и на 24 мм выше. Колесная база составляет внушительные 3105 мм. Адаптивные амортизаторы и пневматическая подвеска включены в базовое оснащение. В виде опций предлагаются активные стабилизаторы, адаптивный рулевой механизм, лазерная оптика и полноуправляемое шасси. Семиместный салон и полный привод для X7 входят в штатное оснащение.

Дорожный просвет можно варьировать в пределах 80 мм. В огромном списке опций значатся пятизонный климат-контроль, лазерная оптика, огромная панорамная крыша и многое другое. Флагманский кроссовер баварской марки появится в России в марте следующего года. Самую доступную дизельную версию xDrive30d для нашего рынка предложат за 5 830 000 рублей, а топовый вариант M50d с 3-литровым 400-сильным турбодизелем обойдется в 7 490 000 рублей. Всем исполнениям X7 выделены 8-диапазонный "автомат".

Porsche 911

Модель восьмого поколения с индексом 992 дебютировала в Лос-Анджелесе в модификациях 911 Carrera S и 911 Carrera 4S, изменившихся в эволюционном ключе. Свежо смотрятся главным образом новая оптика, расширенные колесные арки, иные внешние зеркала и утопленные в панелях кузова дверные ручки. Купе стало при этом на 20 мм длиннее и на 45 мм шире при неизменившейся колесной базе (2450 мм). В качестве силового агрегата на 911 Carrera S и Carrera 4S применяется горизонтально-оппозитный бензиновый мотор, мощность которого была увеличена на 30 л.с., до 450 л.с.

Альтернатива 8-ступенчатому преселективному "роботу" - 7-ступенчатая "механика". Автомобиль базируется на модернизированном шасси предшественника, однако распределение массы по осям оптимизировано. Водитель может воспользоваться системами помощи, в числе которых - режим Porsche Wet, делающий движение по мокрой дороге более безопасным, и система ночного видения Night Vision Assist с тепловизионной камерой. Цена новинки у российских дилеров начинается от 7 749 000 рублей для 911 Carrera S и от 8 199 000 рублей для 911 Carrera 4S.

Toyota Corolla

Японская "четырехдверка" двенадцатого поколения может похвастать дизайном с восточными нотками - агрессивным "фасадом" с крупной трапециевидной радиаторной решеткой и головной оптикой с тремя светодиодными трубками ДХО. Еще одно новшество - боковые зеркала теперь стоят на ножках ниже линии стекол, а вот крышка лючка бензобака, вопреки ожиданиям, осталась прямоугольной.

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировало гибридное исполнение модели с установкой, объединяющей 1,8-литровый бензиновый двигатель и два электромотора-генератора. Отдача гибрида составляет 122 л.с. В качестве трансмиссии используется бесступенчатый вариатор. Система выбора режимов движения позволяет варьировать алгоритмы Eco, Normal и Sport.

В списке опций числится новый комплексом систем безопасности и помощников водителя Toyota Safety Sense 2.0. Отметим, что ранее на автосалоне в китайском Гуанчжоу дебютировала Corolla. Такой автомобиль предложат с 1,6-литровым бензиновым мотором (132 л.с.), работающим в связке с 6-ступенчатой "механикой" или вариатором. В России модель появится в первом квартале 2019 года.

Genesis G90

Рестайлинговый флагманский седан Genesis G90 серьезно отличается от предшественника благодаря новой радиаторной решетке, стильной фронтальной матричной оптике, сдвоенным диодными линиям фонарей и вентиляционными решетками на бортах. Внешние габариты изменились не сильно. Длина составляет 5495 мм, колесная база - 3450 мм. В салоне дефлекторы вентиляции на передней панели стали длиннее, "приборка" осталась аналоговой, гармонируя с более компактным хронометром на центральной консоли.

На "приборку" теперь транслируется изображение с камеры заднего вида. Появилась система активного шумоподавления, а система предотвращения столкновений теперь распознает велосипедистов и машины, следующие по "встречке". В списке опций числится адаптивная подвеска.

Бензиновая моторная линейка не изменилась. Это атмосферные моторы, объемом 3,8 л и 5 л (309 л.с. и 413 л.с.) а также 3,3-литровый 370-сильный битурбодвигатель.Привод может быть задним или полным, трансмиссия - 8-диапазонный "автомат".

По сообщениям корейских СМИ, новинка получит на домашнем рынке прежнее трио бензиновых моторов: 3.8-литровый V6 (315 л.с.), 5-литровый атмосферный V8 (425 л.с.) и битурбированный 3.3-литровый V6 (370 л.с.). Привод может быть задним или полным, трансмиссия - 8-диапазонный "автомат".

Продажи обновленного G90 на глобальных рынках, включая российский, намечены на 2019 год, в Корее же рестайлинговая модель уже начала поступать к дилерам.