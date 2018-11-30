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30.11.2018 12:56
Рубрика: Власть

Клинцевич: Россия не будет ограничивать въезд украинцам

Текст: Галина Мисливская

Россия не будет зеркально отвечать на решение Киева запретить въезд на свою территорию всем мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет, считает сенатор Франц Клинцевич. Заявление сенатора распространила в пятницу его пресс-служба.

Франц Клинцевич. Фото: Яна Лапикова/РИА Новости Франц Клинцевич. Фото: Яна Лапикова/РИА Новости
Франц Клинцевич. Фото: Яна Лапикова/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
МИД РФ: Порошенко прибегает к провокациям в надежде поднять рейтинг

Ранее о решении властей Украины сообщил в Twitter президент Петр Порошенко. "Украина ввела ограничения относительно въезда граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60", - написал он.

"Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России", - полагает Франц Клинцевич.

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Но эти усилия тщетны, считает он. "Такого ответа от нашей страны Киев не дождется. Мы принципиально разделяем украинскую власть и украинский народ, который не должен страдать от безумных действий этой власти", - заявил парламентарий.

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