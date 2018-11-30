Лукашенко проведет в Орше совещание по развитию льняной отрасли

Еще свежи в памяти белорусских руководителей итоги августовского посещения Орши Александром Лукашенко, когда президент жестко критиковал вертикаль исполнительной власти. В последний день ноября главу государства снова встречают в регионе.

На этот раз президента ожидают на Оршанском льнокомбинате, где он проведет совещание по развитию отрасли и переработке льна, передает пресс-служба главы государства. На предприятии доложат о социально-экономическом развитии региона и выполнении поручений по модернизации и повышению эффективности работы льнокомбината.

Обозреватели напоминают, что поручение сделать этот край передовым, а, по сути, пилотным проектом, по примеру которого в будущем могли бы поднимать и другие проблемные области РБ, глава Беларуси дал еще в прошлом году.

Планируется, что Лукашенко посетит профильные цеха предприятия, ознакомится с современным технологическим оборудованием по производству тканей и новыми образцами льняной продукции. Затем он проведет совещание по вопросам развития льняной отрасли и переработке льна.

Инвестиционные проекты по модернизации трех фабрик Оршанского комбината, по информации пресс-службы, были реализованы в 2007-2015 годах. Это позволило обновить производственные мощности по переработке длинного льноволокна на 80%. Сейчас на предприятии при трехсменном режиме работы можно производить более 20 млн погонных метров тканей в год. Для сравнения, в 2010 году производилось в полтора раза меньше.

Государственная поддержка, оказанная комбинату на проведение модернизации и финансирование текущей деятельности, за истекшие десять лет составила $212 млн, из них $96,2 млн были выделены на возрастной основе. За январь-октябрь этого года объем производства на предприятии вырос более чем на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Оршанский комбинат, на котором сегодня трудится почти четыре тысячи человек, начал писать свою историю в далеком 1930 году с небольшой льночесальной фабрики. Сейчас это предприятие состоит из пяти фабрик, которые объединяют 19 цехов и 103 производственных участка.