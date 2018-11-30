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30.11.2018 08:42
Рубрика: В мире

Меркель пропустит первый день саммита G20

Текст: Александр Гацак

Самолет, перевозивший канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Буэнос-Айрес на саммит G20, совершил разворот и был вынужден приземлиться в Кельне из-за технических неисправностей.

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Как сообщают местные СМИ, инцидент повлечет за собой опоздание Меркель на запланированные в Аргентине мероприятия на один день и, как следствие, сбой графика встреч главы Германии с другими мировыми лидерами.

Напомним, что саммит, одним из участников которого станет глава России Владимир Путин, продлится в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.

В мире Европа Германия В мире Южная Америка Аргентина
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