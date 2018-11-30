МИД: Украина знала о порядке прохода кораблей через Керченский пролив

Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал "Российской газете" ситуацию вокруг Керченского пролива.

"Никакого кризиса в Керченском проливе не было и нет. Произошедший 25 ноября в Черном море пограничный инцидент мы расцениваем как тщательно продуманную и спланированную Украиной провокацию, направленную на обострение ситуации в данном регионе, чего нынешний киевский режим давно и упорно пытается добиться, с целью решения главной для себя задачи - самосохранения во власти. Введенное в ряде областей Украины военное положение - красноречивое тому подтверждение", - заявил Григорий Карасин.

"Мы категорически не приемлем инсинуации украинской стороны о якобы "агрессивных и незаконных действиях" России. Напротив, именно суда ВМС Украины, нарушив правила мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в Черном море, взяли курс на Керченский пролив, не реагировали на законные требования кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота России. Проводили опасное маневрирование, создавая угрозу для нормальной навигации. Указанный инцидент не был случайностью. Киев прекрасно знал о существующем порядке прохода кораблей через Керченский пролив, в том числе военных, и до недавних пор его соблюдал. К тому же на судах ВМС Украины находились офицеры СБУ, которые, судя по всему, и руководили подобной провокационной операцией", - напомнил замглавы МИД РФ.

"Произошедшее вызвало у многих за рубежом серьезную озабоченность. Обратили внимание на то, что призывы проявлять сдержанность звучат не только в адрес России, но и Украины. Это может свидетельствовать лишь об одном - наши европейские и американские партнеры прекрасно понимают, кто автор данной провокации, и поэтому не спешат с выводами", - заключил Григорий Карасин.