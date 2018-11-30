Минюст доработал проект о продаже единственного жилья должников

По данным информационного агентства, обновленный документ позволяет изымать единственное жилье за любые долги, но только в рамках дела о признании человека банкротом. Поправки в закон о несостоятельности разрешают включать его в конкурсную массу, а затем реализовывать на торгах.

Инициировать процедуру банкротства человека можно, если размер долга перевалил за 500 тыс. рублей, а просрочка - не менее 3 месяцев.

"Четких параметров "роскошности" на этот раз Минюст не предлагает. "Пока не доказано иное, не считается роскошным жилище, стоимость которого заведомо не превышает 30 млн рублей", либо на каждого члена семьи должника, проживающего в нем, не превышает 30 кв. метров, говорится в законопроекте.

Доказывать "роскошность" жилья будет заявитель, желающий изъять его, а суд при решении этого вопроса будет "принимать во внимание" число проживающих совместно с должником и "иные обстоятельства". При этом отказать в изъятии суд должен, если размер требований "явно несоразмерен стоимости спорного жилища" - это предполагается, если размер долга менее 1 млн рублей либо менее 5% от стоимости спорного жилища", говорится в сообщении "Интерфакса".

На улице до покупки нового жилья должник не останется. Кредитор должен еще до продажи ему купить взамен другое, более скромное, допускается покупка и за счет денег из конкурсной массы. Среди требований: расположение в том же населенном пункте, что и изымаемое, не аварийное и уже построенное, а на каждого члена семьи приходится не менее 10 кв. метров жилой площади и 20 общей, количество изолированных комнат - не менее половины числа членов семьи.

Проект предусматривает возможность на год приостановить рассмотрение вопроса об изъятии жилья при наличии уважительных причин у должника и членов его семьи, в частности, беременности, наличия детей до одного года, тяжелой болезни. Оставшиеся после реализации роскошного жилья средства пойдут на погашение долгов кредиторов, а остатки - достанутся должнику.

Напомним, первый вариант проекта был обнародован несколько лет назад и вызвал большой резонанс. После этого долгое время официальных новостей по поводу инициативы не поступало. Тем не менее, как недавно сообщила "РГ", идея не забыта, а ведомство продолжает работу над инициативой.

Хотя информация о новой версии пока неофициальна, эксперты уже горячо откликнулись на новость. "Если такой закон примут - пострадают именно малоимущие, социально незащищенные слои населения", - полагает руководитель рабочей группы по обеспечению безопасности предпринимателей в области строительства комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты РФ Александра Моор. По его мнению, принятие такого проекта выгодно микрофинансовым организациям, выдающим кредиты под астрономические проценты. Жертвами-клиентами таких организаций становятся малоимущие.

Не согласен с предложением также советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов. "Очевидно, что при изменении практики обращения взыскания на единственное жилье недобросовестные должники будут избавляться также и от этого единственного жилья, поскольку данное жилье будет под риском реализации, - сказал он. - На изменения привычек должников уйдет немного времени. В итоге у нас будут поставлены под удар интересы добросовестных граждан, не имеющих, что продать для покрытия долга, а недобросовестные должники продолжат скрывать свое имущество. Негативный эффект данных действий крайне высок. Фактически речь идет о возможности лишать граждан их имущества. Это мощнейший институт ограничения прав граждан может попасть в руки недобросовестных лиц, столкнуться с излишне активным применением судами".

В свою очередь сторонники предложения обращают внимание на то, что найти баланс между правами кредитора и должника предписал Конституционный суд, и речь в проекте именно об излишках квадратных метров, а не о всем жилье должника.