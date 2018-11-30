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30.11.2018 13:12
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi отзывает в России более 60 тысяч кроссоверов

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Росстандарт объявил о массовом отзыве Mitsubishi Outlander. В техцентры отправятся 63 415 кроссоверов, реализованных с июля 2012-го по декабрь 2014 года. Как сообщается, сервесная кампания организована из-за возможного оплавления разъема электропроводки под сиденьем водителя.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев Toyota C-HR, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону. Владельцам будет предложено предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет произведено перемещение разъема в место, где возникновение неисправности исключено. Все работы проведут бесплатно.

Фото: Борис Захаров
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Напомним, 1 октября японская компания отзывала 144 856 автомобилей, реализованных в России с декабря 2012-го по сентябрь 2016 года. Тогда речь шла о моделях Outlander PHEV, Outlander и ASX. Причина - возможное снижение эффективности стояночного тормоза.

А накануне стало известно, что свои машины отправляет в ремонт АвтоВАЗ. Причиной отзывной кампании 3 300 внедорожников Lada 4x4 стало возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления.

Отзыв автомобилей производителями в последнее время стал обычным явлением. Как уверяют эксперты, отзыв ни в коем случае не является доказательством плохого качества сборки. Скорее даже наоборот - это демонстрирует, что компания внимательно следит за эксплуатацией своих машин и оперативно обращает внимание на жалобы их владельцев.

#Mitsubishi