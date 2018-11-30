Много фото: названа самая стильная россиянка

Александр Васильев, историк моды, коллекционер, телеведущий и театральный художник, которому, кстати, 8 декабря исполняется шестьдесят лет, назвал самую стильную россиянку.

Как передает KP.RU, по авторитетному мнению историка, на эту роль абсолютно подходит 32-летняя телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова.

"Сейчас моду диктуют популярность в соцсетях, количество лайков и подписчиков в Instagram. Молодежь жаждет моментального успеха", - преамбулировал свою оценку Александр. Далее изложив, что "самая успешная в мире шоу-бизнеса - Ольга Бузова, у которой тринадцать миллионов подписчиков". То есть "народу она нравится".

"Не хочу наживать врагов и критиковать ее гардероб. Но именно Бузова сегодня является отражением вкуса нашего народа и иконой стиля для него. Она близка и понятна", - поясняет телеведущий. После отмечая, что Ольга - "не семи пядей во лбу, но и не дура, в меру вульгарная, но все-таки держится в рамках. У нее во всем усредненный стандарт. Образец обыденности". Так что, считает Васильев, пример Бузовой "позволяет и другим девушкам, мечтающим прославиться, думать, что и они смогут стать звездой".

Тем более что "Бузова сумела монетизировать свою популярность в Instagram", а это привлекает еще больше. Ведь глядя на нее, люди думают: "мы тоже сможем так заработать".

Кроме того, в закрома успеха Ольги историк отнес и то обстоятельство, что она - разведена: "Бузову бросил муж. Это тоже добавляет ей популярности. В нашей стране любят брошенных женщин и жалеют их", - подытоживает эксперт.

Что касается стильно иконических мужчин отечественного разлива, то это актер и шоумен Дмитрий Нагиев, которого Васильев выносит на вершину чарта, и фронтмен "Ленинграда", певец и актер Сергей Шнуров. "Я участвовал в его клипе "Ты просто космос, Стас". И это принесло мне много подписчиков в Instagram", - уточнил коллекционер.

Ранее сообщалось, что соведущей Васильева на "Модном приговоре" стала певица и актриса Анна Семенович.