Неприступная крепость: Россия укрепила оборону Крыма

Крымский полуостров стал одним из самых защищенных с военной точки зрения регионов России.

В условиях эскалации напряженности в отношениях с Украиной и некоторыми ее партнерами Россия развернула на полуострове четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400. Также под Керчь были переброшены береговые ракетные комплексы "Бал". Эти шаги делают воздушное или морское нападение на полуостров чрезвычайно сложной задачей для любого агрессора.

Расположенные в Крыму войска имеют в своем арсенале ЗРПК "Панцирь", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и другую современную технику. Также в Крыму базируется Черноморский флот, в состав которого входят современные корабли и подлодки, в том числе три новых фрегата проекта 11356 с ракетами "Калибр" и подлодки проекта 636.3 "Варшавянка". Воздушное пространство Крыма, помимо комплексов ПВО, охраняют истребители Су-27 и Су-30.

Высока вероятность того, что часть развернутых в Крыму систем С-400 вооружена новейшими ракетами 40Н6, пишет Military Watch Magazine. Эти ракеты предназначены для поражения целей на расстоянии до 400 километров, их средняя скорость составляет 1190 м/с. Если они используются на полуострове, российская зона ПВО охватывает значительную часть территории Украины и большую часть Черного моря - вплоть до северных берегов Турции, а также побережья Болгарии и Румынии. Кроме того, "Триумфы" могут применять другие типы ракет и способны поражать несколько целей одновременно.

Не менее важную роль в укреплении обороноспособности Крыма играют береговые ракетные комплексы "Бал". Каждый их них включает до четырех самоходных пусковых установок, каждая из которых может нести до восьми ракет. В качестве боеприпасов используются несколько вариантов ракеты Х-35 с дальностью около 300 километров. Как и в случае с С-400, это позволяет российским военным контролировать большую часть акватории Черного моря. Большое количество ракет и мощная боевая часть компенсируют дозвуковую скорость Х-35. Комплексы "Бал" стали важным элементом обороны Крыма, особенно учитывая тот факт, что в случае необходимости их поддержат береговые комплексы "Бастион" и ракеты "Калибр".