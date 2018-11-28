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28.11.2018,  
09:41
Текст:  Антон Валагин

Видео: В Керчь перебросили противокорабельные ракеты

В Сети появилось видео противокорабельных ракетных комплексов "Бал" на марше близ Керчи. Переброска новейшего оружия связано с обострением ситуации в зоне Керченского пролива.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Задержанный корабль ВМС Украины получил пробоину

Напомним, после задержания трех кораблей ВМС Украины, вторгшихся в российские территориальные воды, и ареста их экипажей Киев ввел военное положение в восьми регионах страны. Москва считает случившееся спланированной провокацией, МИД РФ призвал спонсоров украинских властей повлиять на них. Однако вместе с дипломатическими мерами предосторожности принимаются и военные. В район Керчи переброшены новейшие противокорабельные комплексы "Бал" из состава Черноморского флота.

Зона действия "Бала" - 260 километров. Комплекс вооружен маловысотными крылатыми ракетами Х-35, способными уничтожить корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн (то есть любой украинский). Каждая пусковая установка "Бала" может выпустить восемь ракет по разным целям за 24 секунды.  

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