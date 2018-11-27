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27.11.2018 23:08
Рубрика: Власть

Киев лоцмана не просил

Лавров обсудил в Париже инцидент в Керченском проливе
Текст: Константин Волков (Париж)
Российская газета - Столичный выпуск №7730 (267)

Нынешний рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Париж пришелся на сложное время. Во Франции на следующие выходные намечены новые уличные протесты "желтых жилетов" против подорожания топлива, и, скорее всего, они опять выльются в масштабные беспорядки.

Фото: AP Лавров, обращаясь к Ле Дриану, заявил, что Россия рассматривает Францию как традиционного партнера. Фото: AP
Лавров, обращаясь к Ле Дриану, заявил, что Россия рассматривает Францию как традиционного партнера. Фото: AP

По словам очевидцев протестов, все последние выходные центр Парижа заблокирован для проезда автотранспорта, что приводит к пробкам по всему городу. Газета "Монд" вышла во вторник с карикатурой под названием "Прогноз погоды", на которой президент Макрон с ужасом смотрит на карту Франции, где в каждом городе - возмущенный человек в желтом жилете.

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На встрече глав МИД двух стран обсуждался инцидент в Керченском проливе. Как отметил Сергей Лавров, "мы в ходе двусторонних переговоров ответили на вопросы французской стороны касательно ситуации в Черном море". По его словам, два задержанных представителя Украины уже дают показания, они обнародованы и всем все должно быть ясно. "Если бы существовала предварительная договоренность, украинской стороне дали бы лоцмана, и все прошло бы без сучка и задоринки", - отметил Лавров. Что касается перспектив урегулирования конфликта, то, по словам Лаврова, "спонсоры" Киева должны жестко поставить ему на вид".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Также министр отметил, что почему-то все говорят об инциденте в Азовском море, хотя на самом деле все произошло в черноморской акватории. "Видимо, наши партнеры не очень внимательно изучают карты", - пошутил Лавров. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан тоже затронул эту тему и отметил, что французская сторона призывает к сдержанности в данном вопросе. Как отметил источник "РГ", близкий к дипломатическим кругам, "если французы призывают обе стороны к сдержанности, значит, они понимают, что Киев в данном случае виноват".

Министры обсудили и урегулирование в Донбассе. Лавров отметил, что процесс движется медленно, это касается как переговоров в Нормандском формате, так и проведения в жизнь Минских договоренностей. "На протяжении двух лет не удается достигнуть разведения сил и средств противоборствующих сторон в станице Луганская", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

На переговорах в Париже было затронуто также сотрудничество двух стран по Сирии с учетом четырехстороннего саммита РФ, Турции, Франции и Германии, прошедшего в Стамбуле в конце октября. В ходе переговоров была подтверждена практика гуманитарной помощи сирийцам, подчеркнул Лавров. Как отметил Ле Дриан, "мы обсудили сирийское урегулирование и надеемся на соблюдение сторонами режима прекращения огня".

Спонсоры Киева должны "жестко поставить ему на вид"

Кроме того, речь шла об урегулировании в Ливии, Йемене, ЦАР, Афганистане. Обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной сделки, в подготовке которой РФ и Франция принимали участие как члены Совбеза ООН. Акцент был сделан на необходимости защитить российские и французские компании от воздействия американских санкций.

"Мы рассматриваем Францию как нашего традиционного партнера", - подчеркнул Лавров. Ле Дриан также подчеркнул, что "диалог между Парижем и Москвой находится на очень высоком уровне. Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение нынешнего года три раза посещал Россию".

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