Несмотря на общее сокращение числа аварий, количество наездов на пешеходов все равно остается достаточно весомым. При этом каждый третий наезд происходит на пешеходном переходе. Еще одна треть - на регулируемых переходах. Кстати, сейчас по скромным подсчетам, лишь каждый десятый переход - регулируемый.

Почему такое происходит? Почему пешеходы по-прежнему остаются самыми уязвимыми участниками дорожного движения?

По мнению экспертов, все дело в менталитете. Раз установлен знак "Пешеходный переход", на дороге нарисована "зебра", то значит и ничего пешеходу не грозит. Однако он забывает, что автомобилю, чтобы остановится, требуется некоторое расстояние. Например, при торможении со скорости 80 км в час ему до полной остановки потребуется более 125 метров. Давайте нагляднее это рассмотрим. Столбы на дороге стоят на расстоянии 50 метров. Так вот, чтобы затормозить и не убить, водитель должен увидеть пешехода еще за три столба!

Понятно, что при этом пешеход должен быть одет в жилет, либо его одежда должна быть оформлена всякими светоотражающими элементами.

Но, увы, пешеходы в такую одежду одеваются редко. Они чаще предпочитают темные тона без каких либо блесток. Кроме того попадание пешеходов под машины связано не только с их заметностью на дороге.

Дело в том, что по понятной причине пешеходы вдруг начали считать пешеходный переход своей вотчиной. То есть, они не смотрят по сторонам Зачем им это нужно? Между тем, по мнению руководителя пресс-службы ГИБДД Сергея Хранцевича, история аварий может сослужить довольно большую службу. В том числе с участием пешеходов.

Формирование знаний происходит на, практически младенческом уровне. Знания ребенку дают родители. В том числе на уроках безопасного поведения на дорогах.

В школах и на занятия в отрядах ЮИД это обычное явление. Поэтому взрослые зачастую удивляются, почему вдруг их привлекли за парковку в неположенном месте?

Взаимное уважение водителей и пешеходов строится на понимании действий и возможностей друг - друга. Пешеход, осознающий законы физики и их действие на примере движущегося\тормозящего автомобиля, никогда не будет опираться на тезис "водитель должен затормозить, если я тут иду".

Водитель, соблюдающий скоростной режим, пропускающий пешеходов, да и просто сбрасывающий скорость перед лужей на дороге, чтобы не обрызгать тех, кто движется по тротуару также обеспечивает безопасное и комфортное движение себе и другим.

Тем более, что для водителя важна каждая секунда его пребывания за рулем, поэтому недопустимо пользование голосовой связью телефона без специальных автомобильных устройств, а уж тем более чтение или написание СМС.

Те секунды, которые водитель смотрит не на дорогу, могут оказаться роковыми. Пешеход же тоже помнит об ответственности за свои поступки и не бежит на зеленый свет, не смотрит в телефон, переходя дорогу…

Стратегия безопасности дорожного движения, должна обеспечить достаточную освещенность тех участков дорог, где пересекаются водители и пешеходы, Строительство над и подземных переходов, выделенных пешеходных дорожек, ограничители скорости на внутренних территориях - средства в борьбе за безопасность. Там, где еще недостаточно сознательности или просто человеческих возможностей, на помощь должны приходить их "усилители" - барьеры и камеры помогают вспоминать о необходимости сбросить скорость и пропустить пешеходов, световозвращающие элементы - выделить их на дороге, ограждения дорог - избежать перехода в неположенном месте. Важность ношения световозвразающих элементов сложно переоценить. Они многократно увеличивают заметность пешехода для водителя. Ношение их в темное время суток особенно рекомендовано пожилым пешеходам, детям, людям в темной верхней одежде. За городом на дорогах ношение их обязательно.

Напомним, что главная задача этой стратегии сократить количество аварий с пострадавшим у 2030 году практически до нуля Задача сложная, и требующая участия в ее реализации всех водителей и автовладельцев. В иначе не получится . И когда пешеходы станут кидать в друг друга то, что под руку подвернется, то именно тогда можно будет сказать, что стратегия безопасности выполнена.

Материал подготовлен в рамках

Федеральной целевой программы

"Повышение безопасности дорожного

движения в 2013-2020 годах".