Пушков назвал неумным решение Киева закрыть въезд мужчинам с гражданством РФ

Власти Украины своеобразно восприняли совет канцлера ФРГ Ангелы Меркель использовать умные подходы к России, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Только что Меркель призвала его (Порошенко - прим. "РГ") к "умному подходу" к отношениям с Россией. Этот шаг выглядит неумно. Но ничего умнее в Киеве, видимо, придумать не смогли", - написал сенатор в Twitter.

Он считает, что "запрет на въезд на Украину мужчин из России - часть политики Порошенко по нагнетанию антироссийской истерии перед выборами".

Ранее там же, в Twitter, Петр Порошенко сообщил о решении Украины закрыть въезд на свою территорию всем мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет для предотвращения неких операций, которые россияне планировали еще четыре года назад.