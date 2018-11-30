Путин: Химатака в Алеппо не должна остаться безнаказанной

Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече лидеров БРИКС "на полях" саммита G20 в Буэнос-Айресе, остановился на вопросах из сферы безопасности. В частности, на ситуации в Сирии, где боевики продолжают вооруженные нападения на правительственные силы.

- Вопиющим нарушением режима прекращения огня стала атака 24 ноября против жителей западной части города Алеппо с применением химических отравляющих веществ, предположительно, хлора, - отметил президент РФ.

По его словам, пострадали десятки сирийцев, среди них - дети.

"Подобные преступления террористов не должны оставаться безнаказанными, иначе они будут тиражировать подобные выходки", - сказал Путин.

Он также заявил о том, что Россия вместе с Ираном и Турцией нацелена на скорейшее формирование и созыв Конституционного комитета по Сирии в Женеве. Ведь для долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии важно продвигать реальный процесс политического урегулирования.

Среди других первоочередных задач в этой стране глава государства назвал восстановление экономики и инфраструктуры, создание условий для возвращения беженцев.

Он призвал другие страны БРИКС подключиться к гуманитарным программам помощи в этой стране.

Заигрывания с террористами в геополитических целях Путин назвал недопустимыми, заявив, что они приводят к новым кровавым злодеяниям с их стороны.