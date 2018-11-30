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30.11.2018 16:24
Рубрика: Власть

Путин начал участие в мероприятиях G20

Текст: Татьяна Замахина (Буэнос-Айрес)
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Буэнос-Айрес, где в пятницу стартует саммит стран "большой двадцатки". Кроме участия в заседании, президент проведет ряд встреч с мировыми лидерами.
Фото: REUTERS/Martin Acosta Фото: REUTERS/Martin Acosta
Фото: REUTERS/Martin Acosta

У трапа самолета Путина встречал отечественный лимузин "Аурус", на котором президент отправился на первое мероприятие программы - встречи лидеров БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР). Затем российскому лидеру предстоит участие непосредственно в саммите G20.

Фото: Depositphoto
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В Аргентине Путину предстоят два напряженных рабочих дня. На саммите "двадцатки" президент собирается говорить о своем отношении к эскалации торговых войн и реформе ВТО.

Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер станет одним из докладчиков и предложит ряд мер по усилению роли организации. Кроме того, в повестке неформальная встреча лидеров России, Индии и Китая.

Владимир Путин на полях "двадцатки" проведет целую серию двусторонних встреч. У президента запланирован завтрак с канцлером Германии Ангелой Меркель, беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпином и встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом, от которой ждут важных результатов для мирового рынка нефти. Президент США Дональд Трамп, встреча с которым также значилась в графике, ранее объявил об отмене двусторонних контактов.

По завершении мероприятий в рамках саммита G20 в субботу начнется официальный визит Путина в Аргентину, в ходе которого он проведет переговоры с президентом страны Маурисио Макри.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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