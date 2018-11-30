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30.11.2018 12:26
Проект: В регионах

15 декабря в Рыбинске состоится "НаШествие Дедов Морозов"

В юбилейный, десятый раз в Рыбинске пройдет "НаШествие Дедов Морозов". В этом году ставшее уже традиционным предновогоднее мероприятие состоится 15 декабря. Главной площадкой праздника станет площадь им. П.Ф. Дерунова.
Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска
Фото: Администрация Рыбинска

Программа "НаШествия Дедов Морозов" в этом году символично включает в себя 10 новых запоминающихся подарков-впечатлений для жителей и гостей города. По сравнению с прошлыми годами временные рамки проведения праздника значительно расширены. 

Фото: Администрация города Рыбинска
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- Мы начинаем праздник в этом году с утра на площади ДС "Полет". Здесь будет спортивная часть НаШествия, которую мы назвали "Зарядись на Новый год". В 11:30 состоится общегородская зарядка со Снегурочкой, а в 12:00 - легкоатлетический забег. Откроются эти соревнования 300-метровым забегом в валенках, далее в программе классические забеги по Волжской набережной на дистанциях 5 км и 10 км, - пояснила начальник управления культуры г. Рыбинска Марина Воронина.

Еще одной площадкой проведения НаШествия станет Красная площадь. В 13:00 здесь начнется праздник "Снежинка Сигсона", в рамках которого состоится селфи-ярмарка, новогодний флешмоб от Рыбинского оркестра им. А.Шацкого и выставка работ рыбинских фотографов - победителей конкурса "Сфотографируй снежинку". 

Главным событием праздника станет карнавальное шествие по улице Крестовой. Планируется, что в юбилейном НаШествии примут участие 2 000 человек. Старт движению колонны будет дан на улице Стоялой в 15:00. Возглавит шествие главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Компанию ему составят иностранные зимние волшебники, Снегурочки, ростовые куклы, сказочные персонажи, украшенные в новогоднем стиле автомобили, ходулисты, музыканты и творческие коллективы. 

Фото: Администрация города Рыбинска
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В 15:30 на площади им. П.Ф. Дерунова состоится театрализованная часть НаШествия "Старт на Новый год дает Рыбинск". С наступающими новогодними праздниками жителей и гостей города поздравит Дед Мороз из Великого Устюга. Он же зажжет новогодние огни на главной елке Рыбинска.

В 16:00 на Аллее Славы будет дан старт Гастрономическому фестивалю "Кухня Дедов Морозов мира". Впервые он состоялся в Рыбинске в 2017 году. В этот раз на фестивале будут представлены блюда национальной кухни России, Италии, Финляндии, Франции, Узбекистана, Грузии, Армении. Обязательное условие для участия в фестивале - приготовление рыбного блюда своей страны. 

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Администрация города Рыбинска
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