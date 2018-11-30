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30.11.2018 12:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" стартует в Москве

Текст: Мария Воронова

Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" стал одним из важнейших проектов телеканала "Россия К". Уже 18 лет конкурс дает молодым талантам возможность заявить о себе на весь мир и открывает перед ними двери в мир профессиональной карьеры.

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В этом году участниками творческого состязания стали представители 19 стран - от Австралии до Исландии. 49 юных музыкантов будут соревноваться в три тура. По итогам победители в каждой номинации получат Золотых, Серебряных и Бронзовых Щелкунчиков, созданных выдающимся художником Михаилом Шемякиным.

Конкурсантов будут оценивать музыканты с мировым именем: пианисты Дмитрий Башкиров (Россия-Испания) и Юстас Дварионас (Литва), пианист и дирижер Миша Дамев (Швейцария), скрипач Захар Брон (Россия-Германия), виолончелист и дирижер Давид Герингас (Литва-Германия), контрабасист Роман Патколо (Словакия-Германия), саксофонист Айрапет Аракелян (Армения), перкуссионист Симоне Рубино (Италия), флейтист Максим Рубцов (Россия) и трубач Вадим Эйленкриг (Россия).

Торжественное открытие ХIX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", которое пройдет в Концертном зале имени П.И. Чайковского, покажут 4 декабря в прямом эфире телеканала "Россия К". В концерте примут участие лауреаты и дипломанты предыдущих конкурсов, среди них - победитель классического "Евровидения" - 2018 Иван Бессонов.

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11 декабря состоится финал и Торжественное закрытие "Щелкунчика", где 9 финалистов выступят с Академическим симфоническим оркестром Московской государственной филармонии под руководством дирижера Миши Дамева.

В эфире телеканала "Россия К" прямые трансляции с конкурса: открытие (4 декабря, 20:05), II тур "Струнные инструменты" (6 декабря, 11:15; повтор 7 декабря, 12:00), II тур "Духовые и ударные инструменты" (6 декабря, 14:10; повтор 8 декабря, 12:00), II тур "Фортепиано" (6 декабря, 17:10; повтор 9 декабря, 12:00), Закрытие (11 декабря, 19:10). С 3 по 5 декабря в 17:20 в эфире - мастер-классы членов жюри прошлых конкурсов - скрипача Захара Брона, пианиста Дмитрия Алексеева и перкуссионистки и композитора Эвелин Гленни. Некоторые трансляции будут доступны в режиме online на сайте телеканала "Россия К".

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