Москва встала в 9-балльных пробках

Ранее озвученные прогнозы транспортных аналитиков сбылись: вечером в пятницу Москва остановилась в 9-балльных пробках.

По данным "Яндекса", сильно затруднено движение на Бульварном и Садовом кольцах. Более-менее поток едет только по Зубовскому бульвару и Крымскому мосту. На МКАД относительно свободны участки только на севере и юге.

На вылетных магистралях пока посвободнее, серьезные трудности наблюдаются только на Кутузовском проспекте. По оценкам "Яндекса", в ближайший час дороги будут загружены на 8 баллов.