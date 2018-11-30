В Шереметьево самолет экстренно прервал взлет из-за человека на полосе

В московском аэропорту Шереметьево пассажирский самолет был вынужден экстренно прервать взлет. Причиной стал мужчина, который вышел на взлетно-посадочную полосу (ВВП) и находился в непосредственной близости от выруливавшего лайнера.

По данным РИА Новости, мужчина был задержан за несанкционированный выход на ВВП без спецодежды. После задержания сотрудники службы безопасности аэропорта передали его в транспортную полицию.

Ранее сообщалось, что мужчина на полосе оказался рабочим дорожно-строительной компании, выполняющей работы на аэродроме. При этом на ВВП перед готовящимся к взлету самолетом он оказался в нарушение всех норм безопасности, сообщает "Интерфакс".

Напомним, похожая ситуация, обернувшаяся трагедией, сложилась всего несколько дней назад в том же Шереметьево. 20 ноября от удара шасси взлетающего лайнера погиб 25-летний гражданин Армении Альберт Йепремян. Его депортировали из Испании, а в Россию он прилетел, чтобы транзитом через Москву отправиться на родину. Каким образом Йепремян оказался на ВВП, выясняет следствие.