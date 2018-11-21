СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево

Вечером после вылета Boeing 737 из аэропорта Шереметьево экипаж пассажирского лайнера сообщил диспетчерам о том, что при разгоне на взлете он с чем-то столкнулся и вероятнее всего это животное, которое вышло на летное поле.

Ничего сверхординарного в таком сообщении не было, подобное редко, но встречается. Вероятно поэтому самолет решили не возвращать обратно в Шереметьево, потому что приборы не показывали каких-то повреждений у лайнера.

Но на взлетно-посадочную полосу отправились службы аэропорта, чтобы посмотреть, кого задел самолет. И почти сразу поняли, что столкнулся лайнер не с животным, а с человеком, и вызвали на место происшествия полицию и сотрудников Следственного комитета.

Довольно быстро установили, что останки, обнаруженные рядом с взлетно-посадочной полосой, принадлежат гражданину Армении Альберту Йепремяну.

Этого человека только что депортировали из Испании, и он прилетел в аэропорт, чтобы транзитом через Москву ехать на родину.

По предварительным данным, гражданин Армении сбежал с перронного автобуса перед посадкой на рейс в Ереван.

Об этом человеке следствию пока известно совсем немного. Ему 25 лет, и смертельную травму он получил от удара об стойку шасси. А каким образом он умудрился оказаться на взлетно-посадочной полосе, сейчас выясняет следствие.

Спустя пару часов после обнаружения в Шереметьево погибшего гражданина стало известно, что самолет, сбивший человека, приземлился в Афинах. По приземлении, а в Москве это была уже ночь, службы аэропорта увидели, что на лайнере следы ЧП есть. Это поврежденный фюзеляж.

На внешних элементах фюзеляжа обнаружены "биологические следы и повреждения". Повреждения - это отверстия. Уже есть решение - временно приостановить полеты на этом самолете.

Позже Следственный комитет опубликовал видеозапись с места гибели мужчины. Это довольно жуткая запись - сотрудник, который ведет съемку, рассказывает, что вдоль полосы экспертами-криминалистами найдены фрагменты человеческого тела, а также пух от куртки и шнурок от кроссовка.