Экс-сотрудница Госстройнадзора осталась под арестом по делу "Зимней вишни"

Кемеровский областной суд сегодня признал законным продление ареста бывшей сотрудницы областной инспекции Госстройнадзора - одной из обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Бывшая заместитель начальника инспекции Светлана Шенгерей была задержана в сентябре. В начале ноября районный суд по ходатайству следствия оставил ее под стражей до 25 декабря. Вчера защита фигурантки направила в облсуд апелляционную жалобу. И она, как сообщает ТАСС, осталась без удовлетворения.

Обвиняемая и ее адвокат просили суд изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на отсутствие реальных оснований для продления срока содержания под стражей. По их мнению, нет никаких доказательств того, что Шенгерей может скрыться или оказывать давление на свидетелей. На что представитель прокуратуры возразил: постановление суда первой инстанции - законное и обоснованное, а потому его следует оставить без изменения.