Целый арсенал: какое вооружение нашли на украинских катерах-нарушителях

Задержанные российскими пограничниками украинские артиллерийские бронекатера "Никополь" и "Бердянск" для своих относительно небольших размеров имеют достаточно мощное вооружение. Кроме того, на борту катеров был обнаружен внушительный арсенал стрелкового оружия и гранат.

Судя по обнародованному ФСБ списку оружия, украинские моряки готовились вести боевые действия не только штатным вооружением (пара 30-мм пушек, станковый гранатомет "Пламя", пулемет ПКТ и противотанковый комплекс "Барьев-ВК"), но и брать морские суда на абордаж. Иначе зачем морякам 108 осколочных наступательных гранат РГД-5 и РГД-42. Изъято 13 автоматов АК-47, два пулемета ДШК, а также свыше 20 тысяч патронов различного калибра. К слову, изобретенный 80-лет назад пулемет 12,7-мм ДШК обладает прекрасными характеристиками. Его скорострельность достигает 600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы - 3500 метров. Бронепробиваемость - 15-20 мм на дистанции в 500 метров.

Опасность представляет установленный на катерах противотанковый комплекс "Барьер-ВК", имеющий паспортную дальность поражения цели в пять километров, является самым мощным и опасным оружием украинского бронекатера. Ведь он оснащен управляемой по лазерному лучу 130-мм ракетой с тандемной боевой частью. Такие ракеты способны пробивать 800 мм монолитной брони за динамической защитой.

Однако, поскольку катера типа "Гюрза-М" создавались прежде всего для патрулирования на реках и озерах, применять их по назначению в открытом море оказалось довольно проблематично. Влажность и качка сказываются на корректной работе универсального комплекса управления огнем "Триада", также имеются проблемы с сохранностью ракет в пусковых контейнерах ПТРК. Таким образом, применять "Барьер-ВК" можно только на месте и в штиль, когда нет волнения на море.