Как школьнице из Волжского удалось подтянуться 31 раз за минуту

Десятилетняя Виктория Горбачева из города Волжского, которая попала в Книгу рекордов России, подтянувшись 31 раз за минуту, поделилась секретами успеха.

Спортивная школа олимпийского резерва в Волжском Волгоградской области считается одной из лучших по спортивной гимнастике. Здесь Виктория Горбачева занимается с пяти лет. Она учится в четвертом классе обычной школы, и весь ее день расписан по минутам.

"Вика - очень трудолюбивый ребенок, она много тренируется", - рассказала РИА Новости тренер девочки Виктория Запорожец.

По словам родителей девочки, она с радостью ходит на тренировки, хотя бывают и травмы с переломами. Однажды ей пришлось выступать с разбитым коленом на соревнованиях, но несмотря на это она попала в двадцатку лучших в стране в своей возрастной категории.

Как рассказывает мама чемпионки Анастасия, на соревнованиях по подтягиванию жюри поразили способности ребенка. Вику заметил профессиональный атлет и рекордсмен по подтягиванию Виктор Филиппов, который предложил подать заявку в Книгу рекордов России.

Как призналась сама девочка, больше всего она хочет добиться результатов в гимнастике и стать тренером.

"Мой любимый снаряд - бревно. Лучше всего получается", - отметила юная спортсменка.