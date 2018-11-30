В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова

Заместитель председателя Комитета Государственного совета РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Сергей Шувайников назвал попытку украинских властей запретить визиты иностранцев в Крым истерией абсурдных решений.

- Как всегда киевский режим принимает решения, в которых противоречит сам себе. Во всяком случае, запретить иностранцам приезжать в Крым, когда многие из них прилетают самолетом в Москву, а потом едут на полуостров, никто не может. Они могут только внести иностранцев в базу "Миротворец" и запретить им въезжать на Украину, - заявил "РГ" Сергей Шувайников.

По мнению депутата, президент Украины Петр Порошенко играет в свою политическую игру накануне предстоящих выборов, он хочется сохранить свою должность.

- И поэтому можно ожидать еще каких-то нелепых и абсурдных решений в отношении иностранных граждан, а потом и в отношении своих граждан, которых лишат права голоса, собраний на территориях, где объявлено военное положение, - сказал Шувайников.

Как сообщалось ранее, украинские власти запретили пересекать границу с Крымом иностранным гражданам. Киев пошел на данный шаг в связи с введением военного положения в стране.