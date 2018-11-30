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30.11.2018 13:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму разъяснили смысл провокаций Украины в Азовском море

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Официальный Киев использует провокации в Азовском море для усиления давления на Россию и подстрекательства Запада к введению новых санкций. Такое мнение РИА Новости высказал политолог Александр Форманчук.

Фото: depositphotos.com
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Эскалация обстановки напряженности в регионе Азовского моря усилилась после проведения Украиной очередных военных учений, сопровождавшихся стрельбами по воздушным целям, отметил эксперт. О проведении этих маневров в пятницу сообщил пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины. При этом Азовское море, входит в зону военной операции на юго-востоке Украины.

- Киевские власти подогревают тему Азовского моря, держа ее в стадии активного разогрева. Они будут разыгрывать эту карту, которая находится только в начальной фазе, - прогнозирует политолог. - Подобными учениями Киев продолжает нагнетать обстановку в Азовском море, провоцируя с поощрения Запада противостояние с Россией. Мы еще будем свидетелями новых провокаций

В последнее время эксперты отмечают значительную эскалацию провокационных заявлений и действий официальных лиц сопредельного государства. Накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко во время 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности заявил, что Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе. Одновременно Украина в очередной раз запретила иностранцам посещать Крым.

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