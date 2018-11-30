В Росгвардии рассказали о состоянии раненных в Краснодаре сотрудников

Краснодарские врачи борются за жизнь одного из пострадавших во вчерашней перестрелке росгвардейца.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, младший сержант 1997 года рождения получил ранение в область головы. Правоохранитель прооперирован, он находится в тяжелом состоянии в больнице. Командиры и сослуживцы раненых сдают для них кровь.

"Второй наш коллега - прапорщик 1978 года рождения с ранением предплечья доставлен в больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", - добавили в управлении. Семьям пострадавших психологи ведомства оказывают помощь.

Напомним, 29 ноября экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Краснодаре на улице Гагарина. На правоохранителей напал неизвестный и открыл по ним стрельбу, предположительно из пистолета. Нападавшего уничтожили ответным огнем.