Новости

Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" стартует в Москве 12:21
В Шереметьево самолет экстренно прервал взлет из-за человека на ВПП 12:19
В Совфеде прокомментировали слова нового президента Грузии о России 12:17
МИД: Возмущены условиями содержания Бутиной в тюрьме США 12:10
Вышел сериал "Цитируемая Си Цзиньпином классика" на испанском языке 12:09
Появилось видео массового ДТП в Челябинской области 12:00
Калининградский зоопарк признали одним из лучших в Восточной Европе 11:55
Косачев: Россия не должна запрещать въезд украинцам 11:52
Москвичи начали массово скупать мини-пигов в преддверии Нового года 11:49
Netflix снимет альтернативную историю Великой французской революции 11:48
Жители Сургута получили записки с угрозами взорвать их дома 11:46
Сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Москве 11:45
Вандалы осквернили дом вице-канцлера Германии 11:39
Захарова: Украине может угрожать разрастание гражданского конфликта 11:36
Лукашенко проведет в Орше совещание по развитию льняной отрасли 11:36
Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах 11:35
Netflix снимет полицейский сериал про комнату для допросов 11:33
Роспотребнадзор предупредили россиян о распространении холеры в мире 11:16
Сенаторы обсудят последствия инцидента в Керченском проливе 11:14
В Росгвардии рассказали о состоянии раненных в Краснодаре сотрудников 11:13
ФРГ изучает криминальную версию поломки лайнера Меркель 11:06
В Москве пройдет конференция "Новое поколение и телевидение будущего" 11:03
В Челябинской области завели дело по факту ДТП с пятью погибшими 11:00
Стал известен доход трех богатейших министров Трампа 10:57
Российские самолеты заставили понервничать команду британского эсминца 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Росгвардии рассказали о состоянии раненных в Краснодаре сотрудников

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Краснодарские врачи борются за жизнь одного из пострадавших во вчерашней перестрелке росгвардейца.

В Москве мужчина открыл стрельбу около храма

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, младший сержант 1997 года рождения получил ранение в область головы. Правоохранитель прооперирован, он находится в тяжелом состоянии в больнице. Командиры и сослуживцы раненых сдают для них кровь.

"Второй наш коллега - прапорщик 1978 года рождения с ранением предплечья доставлен в больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", - добавили в управлении. Семьям пострадавших психологи ведомства оказывают помощь.

Напомним, 29 ноября экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Краснодаре на улице Гагарина. На правоохранителей напал неизвестный и открыл по ним стрельбу, предположительно из пистолета. Нападавшего уничтожили ответным огнем.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сириец снял на видео ракетную атаку Израиля
Меркель пропустит первый день саммита G20
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
Стал известен доход трех богатейших министров Трампа
Госдеп США дал согласие на продажу Польше ракетных систем на $655 млн