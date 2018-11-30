СК проверит инцидент с подростком-инвалидом в челябинском аэропорту

Новости

В Подмосковье загорелся крупный ТЦ 15:15
Саратовские ученые оценивают эмоции человека по его речи 15:11
Крымский санаторий "Ливадия" купила компания известного бизнесмена 15:09
В Саратове пятилетний ребенок погиб, провалившись под лед 15:09
Путин потребовал пресечь хищения газа и нефти в Дагестане 15:07
Сын Игоря Талькова рассказал о своем задержании полицией 15:05
Роскосмос пожаловался на санкции и демпинговые цены Илона Маска 14:57
В центре Керчи загорелся мебельный склад 14:57
ЦППК тестирует систему распознавания лиц для оплаты проезда в электричках 14:56
Посольство РФ направило ноту в МИД Польши 14:52
Медведев поручил проверить выполнение закона о жилье для инвалидов 14:49
В Ленобласти нашли тело до смерти избитого четырехлетнего мальчика 14:48
В Тибете найдено древнейшее поселение неизвестного народа 14:41
В Москве сын Игоря Талькова задержан по подозрению в пьяном вождении 14:37
Солиста Большого театра не пустили на Украину 14:19
В Воронеже задержаны "телефонные банкиры", укравшие 5,5 млн рублей 14:19
Арестован бывший замгубернатора Курганской области 14:15
Рой Джонс-младший посетит ЧМ по боевому самбо в Дагестане 14:10
Главное преимущество новой российской бомбы "Дрель" назвали в США 14:02
В Москве мужчину осудили на 4 года за вербовку в ИГ в соцсети 13:54
Телекомикс "Проповедник" продлен на четвертый сезон 13:54
Володин: За расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко 13:54
Видео: В Татарстане испытали грузовой дрон "Русский Халк" 13:52
У наместника Киево-Печерской лавры проводятся обыски 13:51
Набор веса после диеты связали с высоким риском смерти 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит инцидент с подростком-инвалидом в челябинском аэропорту

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Уральском следственном управлении СК на транспорте заинтересовались информацией о неоказании помощи 16-летнему подростку-инвалиду в челябинском аэропорту. По сообщениям СМИ организована проверка, сообщили в пятницу в следственном ведомстве.

Фото: depositphotos.com
Слабовидящий американец обвинил Playboy в нарушении его прав

- По предварительным данным, 29 ноября 2018 года, жительница города Челябинска вместе со своим сыном с ограниченными возможностями передвижения совершала перелет из города Санкт-Петербурга в город Челябинск, - сообщили в пресс-службе СК на транспорте. - В аэропорту Пулково города Санкт-Петербурга посадка на воздушное судно прошла без происшествий. Однако по прилету в аэропорт города Челябинска при выходе из воздушного судна мальчику не были предоставлены специальные средства передвижения, как при посадке в специализированный погрузчик, так и при передвижении по аэропорту.

В ведомстве пояснили, что в ходе проверки предстоит дать оценку действиям должностных лиц аэропорта. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщала "РГ", в челябинском аэропорту эту информацию опровергли, сообщив, что за подростком к самолету был направлен амбулифт с группой сертифицированных специалистов по оказанию помощи пассажирам с ограниченными возможностями. Однако по прибытию в зал прилета здания аэропорта молодой человек и его мать от дальнейшего сопровождения отказались.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал поправки в бюджет
Совфед: Все, на чем держится экономика Украины, связано с Россией
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы
Чего ждать от саммита G20 в Аргентине