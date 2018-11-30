СК проверит инцидент с подростком-инвалидом в челябинском аэропорту

В Уральском следственном управлении СК на транспорте заинтересовались информацией о неоказании помощи 16-летнему подростку-инвалиду в челябинском аэропорту. По сообщениям СМИ организована проверка, сообщили в пятницу в следственном ведомстве.

- По предварительным данным, 29 ноября 2018 года, жительница города Челябинска вместе со своим сыном с ограниченными возможностями передвижения совершала перелет из города Санкт-Петербурга в город Челябинск, - сообщили в пресс-службе СК на транспорте. - В аэропорту Пулково города Санкт-Петербурга посадка на воздушное судно прошла без происшествий. Однако по прилету в аэропорт города Челябинска при выходе из воздушного судна мальчику не были предоставлены специальные средства передвижения, как при посадке в специализированный погрузчик, так и при передвижении по аэропорту.

В ведомстве пояснили, что в ходе проверки предстоит дать оценку действиям должностных лиц аэропорта. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщала "РГ", в челябинском аэропорту эту информацию опровергли, сообщив, что за подростком к самолету был направлен амбулифт с группой сертифицированных специалистов по оказанию помощи пассажирам с ограниченными возможностями. Однако по прибытию в зал прилета здания аэропорта молодой человек и его мать от дальнейшего сопровождения отказались.