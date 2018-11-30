В Сургуте нашли предполагаемого автора записок с угрозами взрыва домов

Полиция задержала предполагаемого автора записок с угрозами взорвать два жилых многоквартирных дома в Сургуте. Им оказалась 17-летняя местная жительница, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным агентства, подозреваемая доставлена в отдел полиции, проводится ее опрос. Девушка призналась в том, что распространила записки с угрозами, однако отказалась сообщить причину своего поступка. По данным полиции, задержанная проживает с родителями, нигде не работает и не учится.

В рамках возбужденного ранее уголовного дела (ч 1 ст 207 УК РФ "Ложное сообщение об акте терроризма") подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас решается вопрос о предъявлении ей официальных обвинений.

Как ранее писала "РГ", записки с угрозами взорва были найдены вечером 29 ноября в подъездах двух многоквартирных домов на Пролетарском проспекте. В сообщении было указано время предполагаемого взрыва. Информация тут же была передана в экстренные службы города. Эвакуация жильцов не потребовалась.