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30.11.2018 23:06
Рубрика: Спорт

Российские баскетболисты выиграли у финнов в отборе на ЧМ-2019

Текст: Илья Трисвятский
Мужская сборная России по баскетболу одержала победу в важнейшем матче второго и решающего этапа квалификации на чемпионат мира-2019, который состоится в Китае. В финском городе Эспоо подопечные Сергея Базаревича взяли верх над хозяевами площадки в дополнительной пятиминутке - 77:75.
Фото: www.fiba.basketball Фото: www.fiba.basketball
Фото: www.fiba.basketball

Обе команды вышли на площадку в неоптимальных составах - отсутствовали игроки, задействованные в НБА и клубах Евролиги. При этом потери россиян оказались несоизмеримо больше - у нас не было семи ключевых исполнителей, у финнов - только двух.

Хозяева лидировали большую часть матча, а в заключительной четверти перевес северян достигал 13 очков - 62:49 за 8:27 до сирены об окончании основного времени встречи после двух точных штрафных бросков Сасу Салина. Последовавший рывок россиян получился поистине героическим. Его главным вдохновителем стал отыгравший практически без замен защитник краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Дмитрий Кулагин. Именно его очередной точный бросок и перевел игру в овертайм - 68:68.

ЦСКА обыграл "Реал" и стал лидером Евролиги

В дополнительной пятиминутке все тот же Кулагин вывел сборную Россию вперед, а затем трехочковым попаданием отличился его одноклубник по краснодарской команде разыгрывающий Дмитрий Хвостов - 75:70 в пользу России. В дальнейшем все попытки хозяев площадки, которых поддерживали семь тысяч заполнивших трибуны зрителей, не увенчались успехом.

Самым результативным у победителей стал Дмитрий Кулагин, имеющий полное право считать этот матч лучшим в своей профессиональной карьере - 26 очков, Еще десять баллов за результативность в активе ветерана Виталия Фридзона - и он тоже защищает цвета "Локомотива-Кубани".

У сборной Финляндии лучшими были явно не финны по национальности, но все-таки граждане нашего северного соседа - Шон Хафф (24 очка) и Джамар Уилсон (14).

Матч звезд Единой лиги пройдет в феврале в Москве

Результаты двух других матчей в нашей группе "К" второго раунда континентального отбора на ЧМ-2019: Чехия - Франция - 65:79, Болгария - Босния и Герцеговина - 89:82. Положение команд такое: Франция - 8 побед - 1 поражение, Чехия - 7-2, Россия - 5-4, Финляндия - 4-5, Болгария - 4-5, Босния - 2-7.

Франция и Чехия гарантировали себе попадание на ЧМ-2019. Пока неизвестен владелец третьей и последней путевки от нашей группы, где Россия на данный момент выглядит фаворитом. Всем участникам осталось провести по три матча. Ближайшая игра сборной России - 3 декабря против Чехии в подмосковных Химках.

Спорт Баскетбол
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