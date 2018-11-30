Сабитов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Кононова

Смена главного тренера в московском "Спартаке" положительно повлияла на микроклимат в команде. Такое мнение высказал известный в прошлом футболист "Локомотива" и "Динамо" Равиль Сабитов.

"На мой взгляд, с приходом [Олега] Кононова изменилась обстановка в команде. Стало спокойнее, игроки сосредоточены на результате", - сказал эксперт в интервью "Вечерней Москве".

Впрочем, по словам Сабитова, игроки клуба не успели перестроиться на схемы Кононова, что сказалось и на результате встречи Лиги Европы с "Рапидом" (1:2).

"Команда играла весь сезон по схеме 4-3-3, а с новым тренером поменяла схему на 4-4-2. Перестроиться сразу - непросто", - отметил он.

Другими факторами, которые сказались на результате, по мнению Сабитова, стали потеря полузащитника Фернандо, отсутствие креативных действий в атаке "Спартака", психологические проблемы в команде, которые до сих пор не изжиты, и слабая игра при стандартных положениях.

Напомним, после поражения от "Рапида" "Спартак" оказался на последнем месте в своей группе Лиги Европы. Для выхода в плей-офф в последнем туре москвичам надо побеждать на выезде "Вильярреал".