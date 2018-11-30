Сети для интернета вещей обяжут регистрировать

Сети для интернета вещей в России обяжут регистрировать через портал госуслуг. Услуга будет бесплатной. Такое предложение внесло Минкомсвязи в рамках Государственной комиссии по радиочастотам.

Сейчас надо получать разрешение на использование частот для передачи данных телеметрии и интернета вещей (передачи данных с различных датчиков, в том числе воды, тепла). Чтобы передавать данные с помощью технологии LPWAN (Low-power Wide-area), не надо быть оператором связи и выкупать радиочастоты для передачи данных через аукцион. Нужно только получить разрешение на использование частот.

Такая простота разрешительных процедур привела к бурному развитию сетей такого типа. Она позволяет передавать небольшие по объему данные на дальние расстояния. Разработанная для распределенных сетей LPWAN является одной из беспроводных технологий, обеспечивающих среду сбора данных с различного оборудований.

"Узкополосье имеет массу преимуществ и такие сети и бурно развиваются. Уже тысяч таких сетей по России. К сожалению, некоторые стандарты передачи данных имеют существенные недостатки и при бесконтрольном развитии начать мешать друг другу, создавать помехи при передачи данных", - пояснил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. Это может стать причиной сбоя в работе коммунальных организаций. Чтобы исключить риск, Минкомсвязи и предлагает ввести регистрацию таких сетей.