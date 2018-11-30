Три оператора связи подали заявки на частоты для создания сетей 5G

Три оператора уже подали заявки на частоты для создания сетей связи 5G в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ).

Если они будут одобрены комиссией на заседании, которое пройдет в конце декабря, то далее предстоит экспертиза их заявок. Она будет проводиться в Главном радиочастотном центре на экспертизу электромагнитной совместимости именно в том районе и той полосе частот, которые будут заявлены. Об этом после заседания ГКРЧ сказал журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Эксперты должны сказать, можно ли использовать частоты в том месте и на той территории, на которую они заявились. В случае положительного заключения экспертизы данные частоты будут разыгрывать на аукционе.

Если возражений не будет, то сотовые компании смогут через процедуру аукциона получить требуемые им частоты для развития сетей 5G. Сам аукцион, который проводит Роскомнадзор, может состояться в середине 2019 года, прогнозирует Олег Иванов.

По мере поступления на ГКРЧ мы будем рассматривать заявки и других операторов на частоты для развития сетей связи 5G, сказал он. "Мы призываем не только операторов, но юридических лиц подавать заявки на частоты 5G, если они видят способы монетизации сетей нового поколения", - отметил замглавы Минкомсвязи. Он привел пример с метро. По его словам, если есть потребность в организации сетей 5G в метро, то сначала подать заявку может и само предприятие, а уже на аукцион для выделения частот должен выйти оператор связи.

"Подаваться, заявляться на 5G диапазон может любой, а строить сами сети, участвовать в аукционе - оператор связи. Одно из условий аукциона - наличие лицензии оператора подвижной радиотелефонной связи. Таким образом пытаемся свести потребителей с оператором", - уточнил Олег Иванов.

Учитывая, что технология 5G имеет возможность строить фрагментарные сети, то их могут использовать точечно для организации технологических процессов, где необходима быстрая передача большого массива данных. Сейчас в Южной Корее в коммерческую эксплуатацию сданы сети, которые действуют на площади одного городского квартала.

Если говорить о широком применении сетей нового поколения, то речь должна идти о создании единого инфраструктурного оператора, чтобы не отставать от намеченных планов по внедрению коммерческой эксплуатации сети 5G, резюмировал Олег Иванов.