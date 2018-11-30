Три оператора связи подали заявки на частоты для создания сетей 5G

Новости

В Удмуртии у жилого дома нашли тела двух женщин и ребенка 17:21
Ученые назвали повышающую выносливость сердца специю 17:19
Исполком МОК заморозил планы по боксу на Олимпиаду-2020 17:12
Первые тесты беспилотных автомобилей начнутся на М-11 17:05
В Карачаевске создадут первый в регионе археологический музей 16:57
Финалисты Кубка Либертадорес выступили против матча в Мадриде 16:56
Москва инвестирует в Севастополь 22 млрд рублей за три года 16:55
Создатели "Битвы экстрасенсов" ответили на обвинение в продажности 16:55
В Москве госпитализировали нобелевского лауреата Жореса Алферова 16:45
Целый арсенал: какое вооружение нашли на украинских катерах-нарушителях 16:35
Москва встанет в 9-балльных пробках 16:32
В Шереметьево объяснили появление бегущего мужчины на аэродроме 16:22
В ДНР сообщили о готовящемся масштабном наступлении ВСУ 16:18
Власти Подмосковья вернули в долевое строительство 3 млрд рублей 16:18
В Саратовской области пресекли работу подпольного винзавода 16:14
Солист Большого театра объяснил запрет на въезд на Украину 16:10
В Москве заработал каток на Красной площади 16:08
Много фото: названа самая стильная россиянка 16:05
В Москве полиция возбудила дело после атаки на канатную дорогу 16:05
Петербургский полицейский спас мужчину из горящей машины 15:52
Берлин внимательно следит за делом журналиста Вышинского 15:50
Видео: В Новосибирске африканский лев кувыркался в сугробах 15:50
Главные новинки автосалона в Лос-Анджелесе 15:40
В Москве выбрали лучшие гостиницы и мероприятия под открытым небом 15:36
Гидрографы уточнили координаты островов, открытых школьниками 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 15:45
Рубрика: Экономика

Три оператора связи подали заявки на частоты для создания сетей 5G

Текст: Татьяна Шадрина
Три оператора уже подали заявки на частоты для создания сетей связи 5G в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ).
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Если они будут одобрены комиссией на заседании, которое пройдет в конце декабря, то далее предстоит экспертиза их заявок. Она будет проводиться в Главном радиочастотном центре на экспертизу электромагнитной совместимости именно в том районе и той полосе частот, которые будут заявлены. Об этом после заседания ГКРЧ сказал журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Фото: depositphotos.com
Опасно ли для здоровья использование мобильных телефонов

Эксперты должны сказать, можно ли использовать частоты в том месте и на той территории, на которую они заявились. В случае положительного заключения экспертизы данные частоты будут разыгрывать на аукционе.

Если возражений не будет, то сотовые компании смогут через процедуру аукциона получить требуемые им частоты для развития сетей 5G. Сам аукцион, который проводит Роскомнадзор, может состояться в середине 2019 года, прогнозирует Олег Иванов.

По мере поступления на ГКРЧ мы будем рассматривать заявки и других операторов на частоты для развития сетей связи 5G, сказал он. "Мы призываем не только операторов, но юридических лиц подавать заявки на частоты 5G, если они видят способы монетизации сетей нового поколения", - отметил замглавы Минкомсвязи. Он привел пример с метро. По его словам, если есть потребность в организации сетей 5G в метро, то сначала подать заявку может и само предприятие, а уже на аукцион для выделения частот должен выйти оператор связи.

"Подаваться, заявляться на 5G диапазон может любой, а строить сами сети, участвовать в аукционе - оператор связи. Одно из условий аукциона - наличие лицензии оператора подвижной радиотелефонной связи. Таким образом пытаемся свести потребителей с оператором", - уточнил Олег Иванов.

Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за утечку данных

Учитывая, что технология 5G имеет возможность строить фрагментарные сети, то их могут использовать точечно для организации технологических процессов, где необходима быстрая передача большого массива данных. Сейчас в Южной Корее в коммерческую эксплуатацию сданы сети, которые действуют на площади одного городского квартала.

Если говорить о широком применении сетей нового поколения, то речь должна идти о создании единого инфраструктурного оператора, чтобы не отставать от намеченных планов по внедрению коммерческой эксплуатации сети 5G, резюмировал Олег Иванов.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал поправки в бюджет
В Москве госпитализировали нобелевского лауреата Жореса Алферова
В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы
Совфед: Все, на чем держится экономика Украины, связано с Россией
В Шереметьево объяснили появление бегущего мужчины на аэродроме